台積電運動會 員工周邊商店人氣旺 (圖)

【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（8）日於新竹縣體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳以特別來賓出席參與，以國、台、英三語交雜致詞，強調2家公司是共同成長的夥伴，向台積電員工表達誠摯感謝，並表示「沒有台積電，就沒有輝達」。 台積電董事長暨總裁魏哲家在介紹黃仁勳時，笑稱去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他已身價大增、得叫「五兆男」。黃仁勳致詞時則以中文開場，笑稱自己不太會講中文，並以台語表示「得慢慢的、一點點的講」，要不然講不完，全場笑聲不斷。 黃仁勳表示，今年能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，真的是特別的一天。他指出，輝達與台積電合作30年，感覺自己也已經是台積電的家人，「沒有台積電，今天就沒有輝達。台積電真的是最棒的，『尚讚』！」 回顧輝達與台積電長達30年的合作歷程，黃仁勳感性指出，30年前輝達和台積電都還是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，並表示「你們是台灣的驕傲、世界的驕傲，也是我的驕傲。」 黃仁勳也提到與台積電創辦人張忠謀的淵源。他表示，38年前的台積電、32年前的輝達還是新創公司，當時張忠謀幫助了自己，約30年前首

時報資訊 ・ 14 小時前