台積電運動會「神級嘉賓」曝！忙完APEC 黃仁勳驚傳將現身台積電運動會

財經中心／李宜樺報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會向來是科技界盛事，今年更將星光熠熠，話題熱度爆表！除了創辦人張忠謀夫婦已確定出席，市場更盛傳，被網友封為「皮衣男」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也受邀，有望「神祕現身」，可望與老友張忠謀夫婦、以及魏哲家CC同框。

事實上，黃仁勳去年便曾被邀請至台積電運動會，但當時因為行程卡太緊排不上最後並沒成行。

由於黃仁勳本週正出席在南韓舉行的APEC企業領袖高峰會，並預計於今（31）日發表主題演說，其在亞洲的後續個人行程動態，尤其是否會「順道」訪台並驚喜現身台積電運動會，正成為各界熱烈討論的焦點。

台積電運動會將引爆「神級」同框！黃仁勳「皮衣男」驚傳現身

黃仁勳本週行程滿檔，剛結束GTC Washington2025大會後便直奔韓國，與三星會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣三位大男人一同吃炸雞的畫面，引爆韓媒爭相拍攝。緊接著，他將於今天下午在APEC企業領袖高峰會上發表主題演講。



外界盛傳，黃仁勳可能利用此次亞洲行，順道來台參加11月8日的台積電運動會。若消息屬實，這將是台積電首次有重量級國際客戶親臨運動會現場，無疑將成為活動的最大驚喜與焦點，不僅象徵兩大科技巨擘的情誼與合作深化，更將為運動會增添無限話題性。

張忠謀夫婦「鐵定出席」！與黃仁勳私交甚篤

台積電創辦人張忠謀夫婦，近年來已是運動會的「固定班底」。夫人張淑芬日前公開受訪時親口證實，她與張忠謀會出席今年度運動會，這也將是兩人連續第三年參加這項盛事。去年張忠謀在運動會上還特別強調自己是「自己人」，並鼓勵員工多運動，展現對台積電的深厚情感。眾所周知，黃仁勳與張忠謀夫婦私交甚篤，黃仁勳更曾多次公開表達對張忠謀的敬意。若這次「皮衣男」能親自出席，勢必將為這場年度盛會帶來前所未有的科技重量級對話與情誼展現。

廣告 廣告

更多三立新聞網報導

開盤／美股崩跌嚇不退！台積電月內漲2百元今續噴 台股漲150點奇蹟抗跌

受邀股比背板股更猛！郭董可以退休了 劉揚偉已帶領鴻海進入AI新紀元

新聞幕後／GTC華盛頓暗藏彩蛋！黃仁勳化身#93總教練 27秒超級盃公仔秀

輝達台灣總部北士科T17、T18一度卡關 黃仁勳首度回應了

