台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」

輝達執行長黃仁勳特別飛來台灣參加台積電運動會，他以國語、台語與英文致詞稱，「現在 30 年了，我也是你們的家人。沒有台積電，就沒有今天的輝達。」（圖片來源／台積電提供）

台積電今（8）日於新竹體育場舉辦 2025 年運動會，由董事長魏哲家主持開場，輝達創辦人黃仁勳以嘉賓身分到場致意。魏哲家表示，去年等了 26 年才首次站上主席台，今年是第二次，「一回生、二回熟，以後會更好」。他並透露，創辦人張忠謀因身體微恙缺席，現場向張忠謀與夫人轉達問候。

黃仁勳：台積電最棒，「台積我愛你」

黃仁勳以國語、台語與英文致詞稱，「現在 30 年了，我也是你們的家人。沒有台積電，就沒有今天的輝達。」他說，台積電是台灣之光、也是世界的驕傲，並以「台積電最棒的，台積我愛你」向員工致意。現場亦以去年被暱稱為「三兆男」、今年「身價大增」的趣味方式歡迎他出場，氣氛熱烈。

魏哲家：營運持續創新高 員工禮金調高至 2.5 萬元

魏哲家回到台上指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續創新高」。為感謝同仁，宣布運動會小禮物自去年的 2 萬元調高至 2.5 萬元；受惠對象不限台灣，各地海外同仁同樣適用。他並感謝家屬長期支持，期勉全體「秉持這樣的精神，再創奇蹟」。

ESG 行動落地：減塑、綠運輸、循環餐具

此次台積運動會，除台灣員工外，來自上海、南京、日本、北美與歐洲等地的數百位海外廠員工、受訓同仁與海外業務代表也到場，展現跨區域的凝聚與向心力。活動則以「團結、活力、創新」為主軸，導入多項永續設計：

• 交通接駁以電動巴士為主，鼓勵大眾運輸與共乘。

• 會場佈置採可回收材質，推動循環再利用。

• 園遊會約 140 攤，其中 ESG 攤商約 32 家；全面不提供塑膠吸管，改用可分解材質，並提供循環餐具租借。

• 使用活動 App 與電子支付，推動無紙化綠色消費。

• 徑賽（1200 公尺）鳴槍儀式以「強棒出擊，啟動」象徵邁向永續的決心。

此外，台積電文教基金會「青年築夢計畫」獲獎團隊「袋代」展出將舊布料、邊角料再製的環保商品，強化循環經濟理念。

節目與周邊

開幕演出首度結合「台灣特技團」與「We.R 特技跆拳表演團」，以畫面堆疊與跨文化編排呈現傳統技藝；閉幕由兒童舞蹈團體「蘋果家族」與台積電熱舞社同台演出。周邊活動方面，推出「安安寶寶愛運動」LINE 貼圖，開放免費下載至 2025 年 11 月 28 日。

