台積電運動會》魏哲家加碼特別獎金 7.5萬員工普發2.5萬
〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電今(8)日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別專程來台參加，台積電董事長魏哲家信心十足向員工宣告，台積電不只今年營收與獲利創新高，「每一年都會創新高」，他特別感謝同仁努力及家屬的支持，並豪氣宣布今年仍要發給基層員工一個小禮物，也就是特別獎金加碼到2.5萬元，涵蓋國內外員工，引發全場歡呼尖叫。台積電目前國內外基層員工達7.5萬人，總計18.75億元。
魏哲家一開場就引起全場員工歡呼，他幽默表示，大家的歡呼他知道意思，慢慢來。他指出，台積電今年營收與獲利創歷史新高，但不只今年營收與獲利創新高，未來「每一年都會創新高」，這都是同仁們努力的結果，他感謝同仁家屬的支持與關懷。
依循往年慣例，魏哲家宣布「為各位準備小禮物」，現場一陣熱烈歡呼，他笑說：「我知道大家想聽的意思，今年不是一樣的數字，且世界各地同仁都有一樣的待遇」。從去年的2萬元加碼到2.5萬元。
根據台積電內部估計，這次特別獎金發放涵蓋國內外員工達7.5萬人，總計18.75億元。凡今年5月31日前到職的員工，職級60至64、20至26、31至33(含副理)的台灣員工，每人可拿到2.5萬元的特別獎金。
