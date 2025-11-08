魏哲家大方發放逾18億特別獎金！遺憾張忠謀身體微恙缺席

台積電今天舉辦一年一度運動會，董事長魏哲家開場致詞。李政龍攝



護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。台積電董事長魏哲家表示，公司營收獲利再創新高，為了感謝所有員工的努力，此次運動會特別獎金加碼到2.5萬，而且全球員工都可以領得到。截至去年底，台積電共有74,441名正職員工，若以7.5萬人計算，此次預計共發出18.75億元獎金。

魏哲家以活動主席身分進行開場致詞，他向所有員工、貴賓和媒體打招呼。每說一句，現場員工就歡呼一次。「我知道你們想聽甚麼！」他說去年曾提到，自己等了26年才站上這個位置，今年是第2次。一回生兩回熟，以後會表現更好一點。

他接著說，今天是適合舉辦運動會的好天氣。不過，有個小遺憾，創辦人張忠謀身體微恙，沒辦法參加今天的活動。「我知道他還是相當關心大家。我們就在這裡喊口號，他們在家一定看得到。」

現場數萬名員工一起高喊，董事長，我愛你！Sophie，我愛妳。魏哲家說，希望大家的關心，能幫助創辦人早日康復。

魏哲家接著說，台積電今年又創下新紀錄，營收獲利續創歷史新高，這是大家努力的結果。「不只今年，以後每一年，我們都會創新高！」

他繼續說，「為了感謝所有同仁的努力及家屬支持，今年的小禮物跟去年是不一樣的數字」。這時歡呼聲更大了！今年的特別獎金從2萬元增加到2萬5千元，有別於去年只發放給台灣員工，今年全球所有正職員工約7.5萬人都可享受一樣的待遇；希望大家都能秉持此精神，再創奇蹟。

