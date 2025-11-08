台積電運動會 魏哲家宣布送全球員工2.5萬 (圖)
台積電8日在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家（圖）在會中致詞時宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元。
中央社記者鄭清元攝 114年11月8日
