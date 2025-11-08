台積電運動會／魏哲家發錢了！ 每人2.5萬

財經中心／廖珪如報導

台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，魏哲家介紹黃仁勳出場時還不忘開玩笑，他說，今天要和各位介紹一位特別來賓，「去年我尊稱三兆男，今年他已經身價大增，是五兆男」。而黃仁勳因為被董事長魏哲家要求全中文演說，做了一個非常風趣的開場，中、英、台三種語言夾雜，逗笑全場。

隨後魏哲家接過致詞任務時，笑一下黃仁勳說「各位同仁我很擔心他一直講下去變成他的節目」（全場笑）。我們運動會的目的，邀請黃仁勳這樣有名的人，讓同事們高興一下。

不過，隨後魏哲家正經地說，運動會最主要也要報告一下台積電今年又創新紀錄，不但在營收、獲利都創歷史新高，這是大家努力的結果。魏哲家說「不只今年，以後每一年我們都會創新高！」（全場歡呼）所以，用這個機會感謝所有同仁的努力，也感謝所有家屬的支持，讓我們的同仁可以努力工作創造佳績。

不過你們的歡呼聲我都知道背後的原因，時間不要再拖，我要講各位想要聽的消息，去年公司給各位一個小禮物，今年一樣，但不是一樣的數字，今年的兩個特點，是獎金從兩萬，加到兩萬五千元，還有一個特點，今年不只是台灣同仁，是世界各地的同仁都享受一樣的待遇。然後他又用英文講讓大家happy，又講了日語「阿里阿多」（隨後放棄，說自己不會說日文）。

魏哲家說，希望我們秉持這樣努力的精神，再創奇蹟。

