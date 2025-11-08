台積電運動會｜黃仁勳再讚台積電晶圓供應穩定 談美中強調與各國科技合作

【記者呂承哲/新竹報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日現身台積電（2330）年度運動會，他在接受媒體聯訪時，這是一個「非常特別的日子」，因為這不僅是台積電的家庭日，也是象徵雙方關係緊密的時刻。

黃仁勳表示，能被邀請參與這麼特別的日子，讓我覺得非常榮幸，「NVIDIA和TSMC是家人，我一直都覺得台積電是我的家。」

黃仁勳透露，前一晚與台積電董事長魏哲家在台南共進晚餐，並多次向現場媒體致謝。他強調，自己和台積電一起成長，「NVIDIA與TSMC的關係是建立在彼此信任與長期合作基礎上」，對雙方共同推動的AI及高效能運算時代深感驕傲。

黃仁勳在離開會場前也針對媒體提問，談到輝達業務的多元性與技術布局。他指出，輝達不僅致力於AI運算，也能處理包括科學、量子、生物學、物理學與數據分析等領域的應用。他說：「我們在每個雲端平台、每個資料中心都有業務，甚至涵蓋汽車與機器人。NVIDIA的架構已經不只是AI，而是現代計算的基礎。」

對於外界關注的美中科技政策議題，黃仁勳表示，他與世界各地政府保持合作，並強調「協助各國政府理解科技的重要性，讓他們能更好地制定政策，這是我努力貢獻的方向。」

面對近期市場關注的記憶體短缺情況，黃仁勳坦言，輝達業務成長迅速，快速擴張時期難免出現供應吃緊，但他對主要記憶體夥伴充滿信心。他說：「我們有三家非常優秀的記憶體製造商，SK Hynix、三星、Micron。他們都在積極擴大產能支持我們，這點我非常感激。」

當被問及若記憶體廠調漲價格是否能接受時，他微笑回應：「那是他們的商業決定。」至於晶圓供應是否充足，黃仁勳則明確指出：「台積電在晶圓供應方面做得非常好。」

