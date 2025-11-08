台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。
黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，先前往南科台積電晶圓18廠參訪，由台積電董事長暨總裁魏哲家親自接待，並與魏哲家等台積電高層共進晚餐。黃仁勳今天上午在魏哲家陪同下進入會場，台積電員工以熱烈掌聲表示歡迎。
台積電表示，上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百名台積電海外廠員工及受訓員工、以及海外業務代表皆參與今年的運動會，展現台積電高度的凝聚向心力及多元共融的精神。
台積電指出，今年運動會會場布置採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標，交通接駁採用電動巴士為主軸，以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。（編輯：黃瑞弘）1141108
黃仁勳現身台積電運動會 魏哲家:張忠謀缺席是小遺憾
[Newtalk新聞] 台積電今天(8日)在新竹縣立體育場盛大舉行一年一度的運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的驚喜現身，並與台積電董事長魏哲家同台，立刻成為全場最矚目的焦點，引爆現場熱烈氣氛；魏哲家致詞時表示創辦人張忠謀因身體微恙未出席，是小遺憾。 黃仁勳在會場接受媒體訪問時表示，對他而言，今天是非常特別的一天，很榮幸能夠受邀參與。「輝達和台積電一直也像家人，我們是一起成長的大家庭。」他感性地說。今年運動會流程首度安排「貴賓致詞」環節，黃仁勳也以貴賓身份登台發言。 黃仁勳此行訪台行程相當緊湊，他在昨天(7日)下午抵達台灣後，便馬不停蹄地前往台南，參訪台積電位於南科的3奈米廠（18A廠）。晚間則與魏哲家等台積電高層在知名的「劉家莊牛肉爐」共進晚餐，他對此讚不絕口，在晚間抵達松山機場時更高呼：「晚餐的牛肉湯太好吃了！」 此行除了鞏固與台積電的夥伴關係，黃仁勳也透露了輝達在台的擴展計畫。他受訪時指出，輝達需要在台北有更大的辦公室，期盼土地的討論能夠順利解決，以便「在這裡建造一座非常美麗的建築」，證實了輝達設立台灣總部的構想。不過，他也強調，此行時間緊湊，沒有計畫也沒時間與台北市長蔣萬新頭殼 ・ 9 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 同框魏哲家暖喊：就像一家人
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天下午抵台，今（8）日一早前往新竹參與台積電的年度運動會，更特地換上酒紅色的台積電運動服，看起來心情相當愉悅，他也開心地說，台積電就像是自己的家人，未來會和台積電一起台視新聞網 ・ 10 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（3） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）8日現身2025年台積電運動會，離去前接受媒體聯訪，並跟粉絲互動簽名。中央社 ・ 7 小時前
黃仁勳四度訪台現身南科 參訪台積電三奈米廠與張忠謀同框可期
黃仁勳表示，此次回來鼓勵台積電的朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，今天將參與台積電運動會。台積電運動會今在新竹縣立體育場登場，僅開放受邀媒體與內部員工參加，因台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬確定出席，黃仁勳在與台積電敲定先進製程訂單...CTWANT ・ 12 小時前
員工嗨翻天 台積電運動會魏哲家加碼發2.5萬元獎金
台積電今（8）日舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。董事長魏哲家指出，今年台積電的營收、獲利創新高，此外給員工的小禮物也加碼到2萬5000元。中天新聞網 ・ 7 小時前
魏哲家稱5兆男 黃仁勳致謝台積電：你們幫我蓋輝達
（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身台積電運動會，台積電董事長魏哲家以「3兆男」變成「5兆男」介紹黃仁勳，黃仁勳則對台下員工說，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 8 小時前
黃仁勳同框魏哲家！暖心讚「沒有台積電就沒有輝達」：台灣的驕傲
台積電（2330）今（8）日在新竹縣立體育場舉辦運動會，除了董事長魏哲家親自主持之外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜現身；而黃仁勳也在會前致詞重申「沒有台積電就沒有輝達」。黃仁勳現身台積電運動會，在魏哲家的陪同下進入會場，以流利的國語、台語與英文切換發言，不僅大讚台積電是「台灣的驕傲，也是世界的驕傲」，更感性表示沒有台積電，就沒有輝達。「我也是你們的......風傳媒 ・ 5 小時前
通通有！每人獎金2.5萬元 台積電豪擲18.75億元大紅包
台積電今日舉行運動會，而對員工來說，最關注的正是運動會上會宣布發放多少元特別獎金，台積電董事長魏哲家表示，一定會比去年更多，最後宣布每人發2.5萬元紅包，共發出約18.75億元。鏡報 ・ 8 小時前
台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹2025年11月8日電）台積電(2330)今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。台積電運動會由魏哲家主持，他致詞表示，上一次運動會，他說等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。魏哲家說，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果。「不只今年，以後每一年都會創新高」。他利用機會感謝各位員工的努力及員工家屬的支持，沒有家屬的支持跟關懷，員工沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。魏哲家表示，去年為了感謝員工的努力，給各位小禮物，今年一樣給員工小禮物，不過有2個特點，第1是從去年的2萬元，加到2.5萬元。另外1個特點是，今年不但是台灣的員工，世界各地的員工也享受一樣的待遇。台積電估計人數約7.5萬人，獎金總金額約18.75億元。魏哲家說，希望秉持這樣的努力精神，再創奇蹟。中央社財經 ・ 8 小時前
黃仁勳台南永康大啖牛肉 民眾爭索簽名來者不拒
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘專機飛抵台南，到南部科學園區參觀台積電3奈米廠後，晚間到永康區的劉家莊牛肉爐與台積電董事長魏哲家等人餐敘，大啖牛肉，許多民眾看到黃仁勳，紛紛索取簽名，黃仁勳來者不拒，讓民眾相當興奮。黃仁勳與魏哲家等一行人到永康吃牛肉爐，不少現場民眾看到2人相當驚喜，自由時報 ・ 21 小時前
