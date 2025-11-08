台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎

（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。

黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，先前往南科台積電晶圓18廠參訪，由台積電董事長暨總裁魏哲家親自接待，並與魏哲家等台積電高層共進晚餐。黃仁勳今天上午在魏哲家陪同下進入會場，台積電員工以熱烈掌聲表示歡迎。

台積電表示，上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百名台積電海外廠員工及受訓員工、以及海外業務代表皆參與今年的運動會，展現台積電高度的凝聚向心力及多元共融的精神。

台積電指出，今年運動會會場布置採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標，交通接駁採用電動巴士為主軸，以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。（編輯：黃瑞弘）1141108