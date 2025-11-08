台積電運動會／黃仁勳返美前 先做這件事

財經中心／廖珪如報導

黃仁勳參加台積電運動會後，隨即準備返回美國前與台積電董座魏哲家共同受訪。（圖／三立新聞網）

輝達執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會，致詞後再董事長魏哲家陪同下，步行離開會場準備前往機場飛回美國，一路上被台積電啦啦隊熱烈歡迎，尤其台積電亞利桑那區隊更是形成人牆包圍住黃仁勳，董事長魏哲家一路陪他走到門口受訪。對於此次創辦人張忠謀沒有出席，黃仁勳在車前受訪時強調，會先和他聯絡了解情況。

至於這次來台和台積電聊了什麼，魏哲家則表示，黃仁勳想要更多晶片，對於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家則笑說，這是機密。

廣告 廣告

黃仁勳表示，這個產業很強大，且在每個月成長，越來越強大，但這次沒有提到價格問題，只和魏哲家聊了產業強大的需求，NVIDIA不只做GPU，也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，現在公司也在新晶片Rubin上非常努力，所以台積電和輝達緊密合作，要感謝他們的努力，還有謝謝他們邀請他來這個活動，對他來說是榮幸，這是台積電的家庭活動，很高興自己被當成家人。然後他再次強調自己已經在外三週了，要趕快回家。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿

側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量

台積電運動會／魏哲家發錢了！ 每人2.5萬

