台積電運動會｜黃仁勳高喊「尚讚」 大讚員工是台灣也是世界驕傲

【記者呂承哲／新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會今（8）日在新竹縣體育場熱鬧登場，最大驚喜嘉賓是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。他一上台就以中文開場：「我的台積電好朋友，你好！」並高喊「誰愛台積？」「我愛台積！」帶動全場歡呼。黃仁勳笑稱，這次是台積電董事長魏哲家特別要他「講國語」，讓現場笑聲不斷。

黃仁勳致詞時表示，能回到台積電這個大家庭，讓他覺得格外特別。他說：「今天真的是很特別的一天，讓我有機會參加你們的家庭活動。現在已經三十年了，我也是你們的家人。」接著以中文說：「沒有台積電，就沒有今天的NVIDIA。」並用台語補上一句「尚讚！」現場掌聲如雷。

廣告 廣告

他回顧與台積電合作的起點，提到三十多年前兩家公司都還是新創，如今攜手成為全球半導體產業的中樞力量。他以英文致意：「你們真的是台灣與世界的驕傲。你們也是我的驕傲。」

黃仁勳透露，早年曾親筆寫信給台積電創辦人張忠謀，對方親自回電邀請他來台參訪，那是他自年少赴美後第一次回台。他說：「我也在想著張忠謀，希望他一切都好，也會盡快去探望他和夫人安好。」

他感謝台積電多年來協助輝達成長茁壯，並以中文說：「你們大家幫我蓋NVIDIA，我謝謝你。」又笑著補充：「CC要我講國語，我每次都會試試看。如果很多年後，我會進步的。」展現親切幽默的一面。

最後，黃仁勳以中、英、台語混合高喊：「台積電加油！你最棒的！台積我愛你！」全場再度掀起高潮，掌聲與歡呼聲此起彼落。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

雪碧「新加坡花場保底6萬元起」訊息流出 遭疑仲介女模赴新馬

顏正國告別式｜李千娜淚崩送別 黃尚禾悲喊「國哥殺青了」

樂天女孩2026桌曆開賣！若潼、穎樂、河智媛魅力爭冠

