台積電運動會 黃仁勳、魏哲家出場還送飛吻

財經中心／唐詩晴、曾宸洛、SNG 台北-台南報導輝達執行長黃仁勳，週五下午抵台後，幾乎整天都在台南，拜訪完台積電南科3奈米廠，晚上又跟台積電高層，一起享用牛肉爐，登機前一刻，還跑去外帶水果冰上飛機，直到晚間22點15分左右，才抵達台北，結束整天馬拉松行程，黃仁勳也強調，對於接下來，首次參與的台積電運動會，非常期待。一入口，看表情就知道多美味，最愛吃台灣小吃的CEO黃仁勳，7號晚上接受台積電宴請，到台南人氣溫體牛肉、火鍋劉家莊牛肉爐用餐。這場吃播，直播主各個身價鑲金，不只5兆男黃仁勳，百億身價的台積電董事長魏哲家、16.9億的台積電副總王英郎，和台積電技術開發資深副總張曉強都在場，隔著一片玻璃窗就能看到，民眾要多嗨、有多嗨。民眾：「把餐會給拒絕掉，就是為了看我們的AI教父，代表我們台南在地的台南囡仔，就是這麼的有親和力。」黃仁勳7號晚上接受台積電宴請，在台南享用人氣溫體牛肉、火鍋劉家莊牛肉爐。（圖／民視新聞）民眾：「很好玩（帶小朋友來？）對，而且還幫他簽名好棒喔，真的喔在衣服上對不對？，對啊我不知道在哪裡有有有。」還有幸運高中生，雀屏中選，入場簽名。幸運高中生李同學：「我剛剛在外面玻璃給他看這個看板，我是你的粉絲，然後我每天都看你的影片，然後我希望你可以簽名給我，然後我夢想是跟你一樣，成為一個很有錢的人。」台南人高舉手機，夾道歡迎台南囡仔回家，不論衣服、手機殼，還是背包，多了黃仁勳的簽名，就是不一樣。台積電董事長魏哲家：「還有呢？那一位先生拿了沒？，謝謝來拿一個拿一個。」黃仁勳7號晚間10點15分左右，趕在松山機場宵禁前，抵達台北。（圖／民視新聞）就連魏哲家，也被黃仁勳的熱情影響，一起發魯肉飯給現場粉絲，難得回台南的黃仁勳，當然不忘打包蜜餞、花生糖、肉粽，登機前一刻，甚至到人氣冰品莉莉水果冰，外帶水果和冰品，準備上機享用。冰店業者：「還有4杯檸檬汁還有薑汁番茄，還有一個紅包。」冰店業者：「綜合水果綠豆冰、水果冰，還有4杯檸檬汁還有薑汁番茄，還有一個紅包。」直到晚上10點15分左右，趕在松山機場宵禁前，抵達台北。輝達執行長黃仁勳：「今天拜訪台積電和行程非常好，整天都很棒，台積電南科3奈米廠，所有的工作人員都出來了非常棒，（你準備好明天的台積電運動會了嗎？），我準備好了運動日對吧？，這是我第一次參加。」儘管面露疲態，對隔天參加台積電運動會，仍相當期待，連續兩天，把快閃台灣的寶貴時間，都留給台積電。原文出處：台積電設宴款待黃仁勳 AI教父大啖人氣名店劉家莊牛肉爐 更多民視新聞報導黃仁勳抵台南! 視察台積電三奈米廠 週六參加運動會黃仁勳還在台南！與台積電餐敘大啖牛肉爐 畫面曝光黃仁勳今年四度訪台！台南購買3美食 這一項來頭不小

民視財經網影音 ・ 12 小時前