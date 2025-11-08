台積電運動會 黃仁勳、魏哲家出場還送飛吻
財經中心／廖珪如報導
台積電2025年運動會今（8）日登場，董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳一同入場，黃仁勳在接受採訪時指出，今天是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。兩人都穿著台積電運動服，一起坐在會場聊天，隨後魏哲家上場接受來自全球區隊歡呼。
只見董事長魏哲家接受各隊歡呼，有的隊伍對魏哲家比出臉頰愛心，有的給出飛吻，讓魏哲家笑得合不攏嘴，回送一個飛吻，然後向全場致意「大家好」隨後走回黃仁勳身邊坐好。而黃仁勳則是一邊看熱鬧，一邊從口袋掏出紙張，可能是在為等等演講的「暖身小抄」。
