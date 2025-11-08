台積電運動會1／張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：有點小遺憾
台積電創辦人張忠謀今天因為身體不適，臨時缺席在新竹體育場舉行的運動會，董事長魏哲家坦言有點小遺憾，魏哲家並祝福張忠謀早日康復。
台積電今天在新竹體育場舉行運動會，輝達執行長黃仁勳親臨現場以貴賓身分致辭，原先預定會參加的創辦人張忠謀因為身體不適臨時缺席，董事長魏哲家坦言有點小遺憾，不過，我知道他是很關心各位的，夫人（張淑芬）有到現場，魏哲家並祝福張忠謀早日康復。
魏哲家表示，台積電不只今年營收和獲利再創新高，以後每年也都會創新高，因此，今年的小禮物－特別獎金將從去年的2萬元提高到2.5萬元，而且全球的同仁都享有相同的待遇。
魏哲家指出，上一次運動會自己等了26年才站上這個位置，今年第2次站在這裡一回生二回熟，以後會表現更好一點。雖然天氣很棒，但張忠謀因為身體不適無法一起參加，有一點小遺憾，不過他相信同仁呼口號能幫助他早日康復。
魏哲家並幽默地介紹黃仁勳說，去年尊稱他是3兆男，今年他已經身價大增變成5兆男，邀請像黃仁勳這樣世界有名的人物參加運動會，讓同仁高興當然是目的之一，但更要利用機會報告，台積電今年營收和獲利又創了新紀錄，這都是同仁努力的結果，更要利用這個機會，感謝同仁家屬的支持和關懷，沒有家屬的支持和關懷，台積電同仁沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。
