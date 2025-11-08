台積電運動會2／輝達創辦人黃仁勳：台積電是世界的驕傲
輝達執行長黃仁勳表示，30年前台積電和輝達都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強，台積電幫他打造輝達，非常感謝，沒有台積電，就沒有今天的輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。
輝達執行長黃仁勳今天參加台積電運動會，在以貴賓身分致詞的時候表示，沒有台積電，就沒有今天的輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，你們大家幫我打造輝達，我謝謝你們。
黃仁勳表示，30年前台積電和輝達都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強，我們一手打造了2家非常優秀的公司，你們為我付出了很多努力，我非常感謝你們，謝謝大家。黃仁勳並誇讚台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。
黃仁勳今天沒有穿招牌皮衣，而是換上台積電員工一樣的紅色上衣，坐在台積電董事長魏哲家旁邊，並在運動會前致詞時笑著說，魏哲家交代他要講中文，但是我的國語真的很差，引起全場哄堂大笑，接著黃仁勳說，30年了，我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達。
至於這次來台和台積電談了什麼？魏哲家則表示，黃仁勳想要更多晶片，黃仁勳則大讚台積電做得很完美，至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家則笑著說，這是機密。黃仁勳表示，這個產業很強大，而且每個月在成長，越來越強大，但是這次沒有談到價格，只和魏哲家聊聊產業強大的需求。輝達現在也在新晶片Rubin努力，所以台積電和輝達緊密合作，要感謝他們的努力。
