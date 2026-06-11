台積電遭控侵權！經濟部持續關注後續發展

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全球晶圓代工龍頭台積電捲入美國專利侵權爭議，最嚴重的情況下，晶片恐無法進口美國，對此我經濟部表示，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

台積電遭控侵權（圖／AP）

針對有關媒體報導台積電於美國涉及專利爭議一事，經濟部回應如下：

1.我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

2.政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

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此案源於專利授權公司Longitude Licensing與半導體業者Marlin Semiconductor提出的申訴。兩家公司指控台積電以最先進製程節點生產的晶片侵犯其持有的專利，而相關技術正是目前AI加速器晶片的重要基礎。申訴文件雖同時點名蘋果、博通等企業，但外界普遍認為案件核心仍是身為全球最大晶圓代工廠的台積電。

目前案件正由美國國際貿易委員會（ITC）審理，多名參議員聯名致函ITC主席卡佩爾（Amy Karpel），要求嚴格執行專利權有助於維護美國競爭力，「具有戰略重要性的企業不應獲得特殊待遇」，並要求委員會對侵犯美國專利權的外國製晶片採取強硬措施，包括阻止相關產品進口美國。

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