台積電遭控專利侵權案美國審理中 經濟部：必要時提供協助

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台積電遭專利授權公司指控侵犯專利，美國ITC接獲申訴目前審理中。（資料畫面）

美媒報導，台積電遭2家愛爾蘭專利授權公司指控侵犯AI加速器晶片相關專利，案件目前由美國國際貿易委員會（ITC）審理。對此，台積電強調，公司在各營運據點均遵守相關法律規範；經濟部則指出，政府將持續關注案件進展，並於必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場穩定營運與供應鏈韌性。

根據美媒報導，愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing及Marlin Semiconductor已向美國國際貿易委員會（ITC）提出申訴，指控台積電利用先進製程生產的晶片侵犯其專利權，相關技術涉及AI加速器晶片關鍵技術。其中，Marlin Semiconductor主張的部分專利，是於2021年自聯電轉讓取得。該案目前已進入ITC審理程序，若最終認定侵權成立，美方最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片產品進口美國。

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有多名美國國會議員於今年5月聯名致函ITC，呼籲重視專利權保護及相關執法工作。根據ITC公開時程，行政法法官預計6月提出初步裁定，委員會後續將於10月進一步作出最終決定。對於相關指控，台積電回應表示，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。

對此，經濟部今日表示，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶及供應鏈夥伴維持密切合作，在全球各主要營運據點均依法合規經營。由於本案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，目前仍在審理階段，政府尊重相關程序，並將持續關注後續發展，與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保我國半導體產業在國際市場的穩定營運及供應鏈韌性。

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