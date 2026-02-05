台積電選在日本量產3奈米？專家曝「走出台灣」關鍵：已塞不下 大讚一事

財經中心／施郁韻報導

台積電董事長暨總裁魏哲家5日上午與日本首相高市早苗會面，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，消息登上NHK等多個日媒頭條。對此，科技專家許美華表示，其實是台積電去搶日本的資源，台灣真的已經塞不下台積電一路暴增的蓋產需求。

魏哲家5日會面高市早苗，透露台積電正評估把熊本第2座工廠的製程推進到3奈米，意味著日本本土可能迎來前所未見的3奈米量產布局，對當地半導體產業的升級與振興具有指標性意義。

許美華5日在臉書發文表示，魏哲家宣布日本熊本二廠直接進入三奈米，很多層面意義重大。第一，打臉最近認知作戰對台積電的抹黑攻擊。

許美華直言，因為台美關稅談判，很多人造謠中傷稱台積電是被美國政府逼著去設廠的，「『美國掏空台積電』、『台積電變美積電』……現在可好了，台灣跟日本可沒有什麼關稅談判，台積電直接宣布熊本二廠直奔三奈米，難道台積電現在變日積電了嗎？」

「台灣跟日本沒有在談關稅，日本政府也沒有逼台積電去日本蓋先進製程產能。但是，為什麼台積電要去日本蓋三奈米？這就跟台積電最近順應台美關稅談判需要，宣布要去美國擴大投資，加蓋五個先進製程產能的理由完全一樣。」許美華說，魏哲家過去一年多的口頭禪，就是AI/HPC需求暴增，產能不夠，而台灣的土地、電力、水還有人力等各種資源，已經塞不下台積電一路暴增的蓋廠需求了。

許美華提到，台積電除了在台灣持續投資外，必須走出去，尤其是為了回應當地客戶分散地緣政治風險的需求。台積電走出台灣，出去搶國際資源蓋廠，還有一點非常重要的戰略意義，就是直接衝撞、擠壓在地潛在競爭對手的生存空間。「在美國設廠，直接綁定一堆美國大客戶，讓還在拚良率的英特爾哭不出來；在德國德勒斯登蓋28奈米專攻車用，讓當地IDM廢掉武功、直接斷了未來蓋新廠競爭的意念。」

許美華說「這次，魏哲家拜訪高市Sana醬，宣布熊本二廠直攻三奈米，為高手團隊帶來振奮人心的消息；但是，對還沒有量產實績的日本國家隊Rapidus來說，可不是什麼好消息。台積電目前已經量產的熊本一廠，製程節點是12/16奈米與22/28奈米，屬於特殊成熟製程，以車用和工業半導體應用為主。本來熊本二廠原定的生產計劃是6-12奈米。但因為AI帶動的需求成長實在太過猛烈，台積電直接跳過成熟製程，直接宣佈熊本二廠的三奈米計劃。這將是日本國內首次的3奈米量產，日本高市政府非常振奮。」

許美華提及，熊本二廠從成熟製程直接升級三奈米，台積電的投資金額，從122億美元拉高至170億美元，日本也展現誠意，評估提高對台積電熊本二廠，原本最高7320億日圓的補助規模。「因為日本本土的晶片製造，過去長期停留在40奈米以上的成熟製程，台積電將製程推進到3奈米，將使日本直接具備生產AI/HPC晶片的能力，日本政府認為意義重大，當然願意增加補貼。」這就是台積電走出台灣，去日本設廠搶日本的資源。

最後許美華點出，日本想跨入世紀產業AI供應鏈，「與美國一樣，終究還是要靠台灣的台積電、台灣的供應鏈。」

