台積電還沒漲完！外資拋震撼預言超看好 目標價上看2400元

護國神山台積電將於1月15日召開法說會，外資研究機構Aletheia Capital發布最新產業報告指出，在雲端業者自研晶片加速、AMD市占擴張，以及NVIDIA AI需求持續爆發帶動下，台積電已站上新一輪長線成長循環起跑點，重申「買進」評等，合理股價上看新台幣2,400元。

外資看好台積電啟動新一輪長線成長循環。（圖／美聯社）

在基本面利多支撐下，台積電2日股價收在1,585元，再創歷史新高，市值同步突破41兆元。Aletheia也同步調升台積電ADR目標價至500美元，較目前水準仍具逾五成上行空間，認為市場低估其未來數年的擴張速度。

Aletheia預估，2025至2028年間，5奈米以下先進製程產能將進入高速成長期，年複合成長率上看30%以上，其中2027年為關鍵轉折年，先進製程產能年增幅可能放大至40%至50%。隨N3、N2／A16量產及推進至A14世代，最先進製程占12吋晶圓產能比重，至2028年可望突破五成。

為支撐龐大需求，台積電可能啟動兩項全新「超級園區」計畫，包括南科Fab18擴建三座新廠，主攻N3、N2與A16製程，以及在中科規劃代號「Fab25」的新園區，鎖定A14並延伸至A12。既有的新竹、高雄與美國亞利桑那廠區，也將持續擴充先進製程布局。

除先進製程外，先進封裝被視為另一成長引擎。Aletheia指出，多座8吋舊廠將轉型為先進封裝基地，單位價值可提升5至10倍，帶動相關營收自2025年的150億美元，成長至2027年的約380億美元。財務面方面，2027年營收可望突破2,000億美元，EPS上看120元，AI營收占比逼近45%，在高資本支出下仍維持穩健現金流與長線競爭力。

