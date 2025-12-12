台積電配息熱議！張忠謀領6億不是最多 最大贏家曝光

台積電創辦人張忠謀。（圖／東森新聞）





台積電11日進行本季除息，配發每股5元現金股利，本季股息預計於2026年1月8日發放，開盤後股價快速走揚，再度完成「秒填息」，盤中最高達1515元。

隨著本季將發放近1297億元股息，主要股東可領取的股利金額成為市場焦點，其中台積電創辦人張忠謀持有約12.5萬張股票，本次預估可領取約6.25億元，但最大的受益者並非他。

根據公開資訊，國家發展基金目前持有約165.37萬張台積電股票，以本季現金股利計算，預估可領取約82.68億元，成為最大贏家。

台積電董事長魏哲家持有約7217張，預計可領約3600萬元；前董事長劉德音在2024年退休前持有約1.29萬張，若持股未變動，本次可領取約6455萬元。

消息引發網路討論，不少民眾感嘆「世界上只剩有台積電和沒買台積電的人」、「這只是貧富差距的對比」、也有人提到外資仍是最大持股方，並認為政府長期支持半導體產業政策與發展方向，對台積電具有關鍵影響。

