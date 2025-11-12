台積電配息還能再飆高？陸行之看好：明年股利上看7元、「這時」衝10元

「護國神山」台積電昨（11）日召開董事會，通過2025年第3季財報，並決議每股配發現金股利6元，刷新單季配息歷史新高。對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，台積電股息可望再加碼。

台積電第3季營收達9899億元，稅後純益4523億元，單季每股稅後盈餘（EPS）17.44元，營收與獲利雙雙改寫歷史紀錄。公司延續穩健股利政策，將季配息從原本5元一舉提高至6元，超越過去「每2季小幅調升0.5元」的節奏，展現對未來現金流與獲利能見度的高度信心。

對此，陸行之指出，台積電自明年4月起，現金股利將維持每季6元。他強調，自己在10月16日的預測不變，即明年股利有機會上看7元，2027年則可望達10元。

陸行之表示，過去台積電每次股利調升僅0.5元，是因EPS成長較緩，今年EPS卻一口氣增加近20元，3季度每股現金持有量高達106元，如果股利仍小幅調整，對股東而言實在過於保守。

