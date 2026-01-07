台積電配息5元明入帳 台幣恐貶值原因曝！

財經中心／廖珪如報導

台積電（2330）8日迎來今年首次配息入帳。央行外匯局局長蔡烱明對此提醒，由於台積電發放的股息規模龐大，需密切觀察外資獲配後是否將資金匯出，進而引發匯市劇烈波動。

今早新台幣匯率以 31.5元 開盤，小幅升值1.6分。根據公告資料，台積電今日發放的每股現金股利為 5元，總計釋出約 1,296.66億元 的龐大資金。此外，台積電預計於 2026年3月17日 針對去年第三季盈餘進行除息，屆時每股現金股利將調升至 6元，單次配發總額上看 1,555.95億元，將再度刷新歷史紀錄。

由於外資持有台積電股權比重高達 72%，今日股息入帳後的外資動向成為市場焦點。近期新台幣匯率呈現走貶態勢，除外資匯出因素外，部分壽險業者停止續作 Swap（換匯交易） 亦是推手。央行外匯局長蔡烱明解釋，當壽險業決定不再續作到期的 Swap 合約時，為履行原合約中遠期賣出美元的義務，必須在即期市場買入美元，這類單向的美元需求推升了美元匯價，進而對新台幣造成貶值壓力。

