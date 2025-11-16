台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！
台積電（2330）自2019年起改採每季配息，今（2025）年第三季董事會決議將每股現金股利調升至6元，改寫歷史新高，台積電於11月11日召開董事會，會中重要決議三件事，首先是每股配息6元；再來核准2025年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9899億2千萬元，稅後純益約新台幣4523億，每股盈餘為新台幣17.44元。
台積電核准配發2025年第三季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2026 年3月19日起至3月23日止，停止普通股股票過戶，並於2026年4月9日發放。
台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2026年3月17日。外界觀察，台積電季配息穩步拉升，頻率約為兩季一次，先前一次調高為2025年第1季，當時從每股4.5元調高至5元，過往調幅為每次0.5元，此次一舉增加1元，調幅20%。
多家券商與分析師預測，台積電目標價範圍相當廣泛，顯示市場對其未來潛力不同評估，主要區間在1750至1950元，最高則喊上2100元。知名半導體分析師陸行之認為，今年每股盈餘增加近20元，加上在手現金，並認為明年上看7元，後年2027年將上看10元。
另外，董事會核准約149.8億美元（約新台幣4652億元）的資本預算，將用於廠房興建、先進製程與封裝產能建置，以及2026年研發與經常性資本支出。細看名單，除ASML、應用材料、東京威力科創、KLA、LamResearch等國際大廠外，台積電也將與新竹科學園區、南部科學園區、高雄、台南市政府及台灣電力公司進行廠務設施與建置。
