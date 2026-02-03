台積電重回1800元大關、記憶體回神 台股大漲逾600點

台股早盤大反彈超過600點。

台股今日在台積電等權值股全面回神帶動下，大漲超過600點，重新站回32000點關卡，記憶體族群也全面回神。

受到美股在前一個交易日四大指數皆收紅帶動，台股今天全面上漲，補上昨天跌點，有持續上攻的態勢，加權指數上漲超過600點，早盤最高來到32292點，重新站回32K關卡。

台積電上漲35元，漲幅1.89%，股價來到1800元，重新站回1800元大關，台達電上漲25元，漲幅2.12%，股價來到1200元，鴻海上漲5元，漲幅2.33%，股價來到219.5元，聯發科上漲25元，漲幅1.46%，股價來到1730元。

廣告 廣告

記憶體方面，繼昨天亮多顆跌停綠燈後，今天資金重新回流，旺宏（2377）更是早盤直接鎖漲停，華邦電、南亞科、力成、力積電皆大漲超過5％，群聯上漲3.96%，股價來到2225元。



回到原文

更多鏡報報導

記憶體還能起舞？研調：DRAM季增上調95% NAND Flash看漲60%

群聯亮綠燈能撿嗎？跌停原因找到了 法人：這大廠產能提早開出讓市場恐慌

黃仁勳開金口也沒用 「記憶卡哇」全倒！記憶體四雄還有戲嗎？

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩