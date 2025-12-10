台積電重登1500元關卡 台股漲218點創收盤指數新高

（中央社記者潘智義台北10日電）美國聯準會（Fed）利率決策將揭曉，在看好人工智慧（AI）發展趨勢下，台積電及印刷電路板、矽光子等概念股走強；台積電收盤上漲25元，突破1500元關卡，帶動台股指數上揚218.13點，以28400.73點創下台股收盤歷史新高。

加權指數終場收在28400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，成交金額新台幣4921.79億元，指數逼近11月初創下的歷史高點28554.61點。

廣告 廣告

權值股台積電今天收1505元，漲25元，漲幅1.69%，創11月5日以來收盤新高；鴻海收233.5元，下挫1.5元，跌幅0.64%；台達電收968元，跌3元，跌幅0.31%；聯發科上漲40元，收1460元創下近2個半月高點。

AI伺服器概念股緯穎收4525元，漲5元，漲幅0.11%；緯創收147.5元，下挫1.34%；廣達收292.5元，跌1.18%。

印刷電路板族群中，台光電獲外資調升目標價激勵上漲100元，收在1600元；金居、尖點強攻漲停，收在279元及151.5元；健鼎收312.5元，漲4.17%。台玻、建榮、榮科等拉回修正逾3%

矽光子族群熱度持續，波若威、眾達、聯亞分別上漲6.82%、8.88%及3.99%，光聖則上漲4.17%，以1250元作收。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國聯準會決策未公布前，全球股市投資人都在等待，美、日股都大致在平盤附近，只有台股今天獨強。

蔡明翰指出，美國聯準會10月降息夾帶偏鷹派聲明，造成11月台股走跌；但隨著市場預期聯準會降息機率大增，股市止跌反彈。他認為，即便此次聯準會談話出現變數，股市反映程度應不會如先前那麼大。（編輯：張良知）1141210