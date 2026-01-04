台積電量產2奈米晶片！指甲大塞500億電晶體…拒用中國設備防堵技術外流

國際中心／綜合報導

全球晶圓代工龍頭台積電宣布正式啟動下一代「2奈米」晶片量產，再次確立其在半導體產業的霸主地位。此技術能大幅提升運算效能與節能表現，將成為AI人工智慧、自駕車及數據中心的關鍵核心。儘管面臨高昂成本、商業機密遭竊風險及地緣政治壓力，台積電仍憑藉技術優勢領先三星與英特爾，並已積極佈局未來的1.4奈米製程。

台積電（TSMC）近日證實已開始量產先進的「2奈米」晶片，這標誌著半導體製造工藝的又一次重大飛躍。隨著科技巨頭對運算能力的需求呈指數級增長，2奈米晶片被視為下一代科技革命的基石。與前代產品相比，2奈米製程採用了全新的電晶體結構，不僅性能更強大，能源效率也顯著提升。根據美國電腦巨擘IBM的數據，2奈米設計能在指甲般大小的晶片上容納多達500億個電晶體，這將大幅提升筆記型電腦速度、降低資料中心碳排放，並讓自動駕駛汽車的物體識別反應更為迅速。

荷蘭銀行ING高級產業策略師斯利克曼（Jan Frederik Slijkerman）分析，對於當前火熱的人工智慧（AI）領域而言，2奈米晶片是雙重利多，既能讓消費性電子產品實現更強大的終端AI運算，也能讓數據中心更高效地運行大型語言模型。然而，他也指出，生產2奈米晶片是目前業內最尖端且昂貴的挑戰，需要極度先進的曝光機設備與深厚的製程知識，目前全球僅有台積電、韓國三星（Samsung）及美國英特爾（Intel）具備角逐資格。

儘管競爭激烈，台積電目前的領先優勢依然明顯。市調機構TrendForce分析師喬安（Joanne Chiao）指出，相較於台積電已進入量產階段，其他競爭對手仍處於提升良率的掙扎期，且缺乏大型客戶的訂單支持。雖然日本晶片製造商Rapidus正試圖急起直追，計劃於2027年量產2奈米晶片，但短期內難以撼動台積電的市佔率。

然而，通往2奈米的道路並非毫無阻礙。商業間諜與地緣政治風險始終伴隨。台灣檢方曾於去年8月起訴3名涉嫌竊取2奈米商業機密的人員，指控其意圖協助與台積電有業務往來的日本設備商東京電子（Tokyo Electron），檢方當時強調此案涉及「國家工業命脈」。此外，據《日經亞洲》報導，為避免受到美國出口管制影響，台積電已決定在其2奈米生產線中完全排除中國製設備。台積電同時表示，正計劃加快在美國本土生產2奈米晶片的速度，目標設定在「本世紀末」。

雖然「2奈米」一詞更多是行銷術語，代表的是電晶體的極高密度而非實際物理尺寸，但其技術難度不言可喻。就在2奈米剛步入量產之際，台積電的研發腳步並未停歇。據悉，台積電已著手研發更先進的「1.4奈米」技術，並傳出已在台中規劃建設新廠，預計於2028年左右投入量產。這場從微米到奈米的極致競賽，將持續決定未來全球數位基礎設施的樣貌。

