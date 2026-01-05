台積電鉅額交易一天內刷新歷史十大天價 拉抬台股成交值首破8,000億元

台積電今日鉅額交易共有19筆，總計5,392張、總金額達90.24億元。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）5日盤後鉅額交易一舉刷新前十大歷史新高價，最高價達到1,694.83元，受惠台積電現貨今日跳空開高最高至1,695元，終場並上漲達85元收在1,670元，帶動多頭作價於盤後持續上推，法人估算，若以盤後鉅額與現貨收盤價差算換，加權指數仍有210點上漲空間，短線指數再上看30,315點。

統計資料顯示，僅過一個周末，台積電盤後鉅額交易1月2日1,670元從歷史紀錄保持價瞬間滑落至歷史第11高價，換言之，1月5日有10筆鉅額配對交易價介於1,694.83元至1,672.5元之間，瞬間刷新價格天花板，下一步劍指1,700元以上關卡。

台積電今日鉅額交易共有19筆，總計5,392張、總金額達90.24億元，上下限介於1,694.83至1,590元之間，加權平均價格為1,673.71元。台積電的鉅額交易熱絡帶動集中市場整體鉅額交易飆高至110.27億元，並拉抬成交值衝上8,007.93億元、成功刷新歷史新大量，超車2021年5月12日曾創下的7,828.25億元紀錄，也是首次台股單日成交值超過8,000億元關卡新猷。

