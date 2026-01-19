台積電開低湧入買盤 力積電漲停點火 台股午盤翻紅又創新高 漲逾300點

股市配圖。廖瑞祥攝



台積電股價早盤漲多後進入整理，台股今（1/19）早盤一度下跌逾百點，盤中收斂，在台積電逢低買盤湧入激勵下，午盤指數翻紅漲逾300點。記憶體族群則在力積電（6770）售廠題材帶動漲停下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）等盤中亮燈漲停，成為盤面強勢撐盤指標。

法人指出，在台積電法說會釋出正向展望、台美對等關稅拍板調降至15%等利多支撐下，台股中長期仍維持多頭格局，但指數連續上漲並創高後，短線乖離偏大，須留意獲利回吐賣壓可能加劇。

今天台股權值股表現分歧，台積電早盤最多下跌15元至1,725元，不過盤中低接買盤湧入，午盤股價翻紅上揚35元，再創1775元新高，台股指數也翻身大漲近400點，最高觸及31827點，同步刷新高點。

鴻海早盤一度下挫5元至229.5元；台達電則續強，早盤最多上漲20元至1,145元，再創歷史新高。力積電則因旗下銅鑼廠以18億美元（約569.21億新台幣）售予美光科技，激勵今天開盤股價跳空漲停至62元，盤中帶動記憶體族群上攻。

回顧上週，台積電法說會報喜，帶動台股單週大漲1,119.74點、漲幅3.7%，1月16日收在31,408.70點，再創歷史新高。法人普遍認為，台美關稅底定有助不確定性下降，傳產股可望接棒展開補漲行情。

不過，全球地緣政治不確定性仍高，指數創高後投資人態度轉趨保守。上週五美股多數收黑，道瓊工業指數下跌83.11點或0.17%，收49,359.33點；標普500指數小跌4.46點，收6,940.01點；那斯達克指數下跌14.63點，收23,515.39點。費城半導體指數則逆勢上漲90.11點或1.15%，收7,927.41點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌0.44%，收186.23美元；DRAM族群持續強勢，美光大漲7.76%，收362.75美元；台積電ADR則小漲0.22%，收342.4美元。

安聯投信台股團隊則分析，AI技術幾乎每三個月即出現迭代，在代理型AI或實體AI尚未出現殺手級應用前，模型路線仍高度變動，過早押注單一路線恐造成不可逆風險。預期2026至2027年，GPU與ASIC市場將呈現百家爭鳴。

投資布局上，安聯投信指出，供給受限的關鍵零組件將成為晶片能否如期量產的戰略物資，建議聚焦具中長期競爭力的關鍵零組件龍頭。短期雖可能因漲多而震盪加劇，但逢低布局具基本面優勢個股仍具吸引力；傳產族群方面，關稅壓力趨緩，有利訂單回流與評價修復。

永豐投顧則指出，上週台股利多頻傳、單週漲幅逾千點，建議投資人持股可續抱但不宜追價；另因美國最高法院尚未就關稅議題作出裁決，短線宜耐心等待、控管風險。

