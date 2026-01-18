台積電開始兌現2500億美元投資？專家曝買下大塊美國土地：面積已超越竹科

台美關稅談判結束，台灣對等關稅調降為15%，同時成為全球首個取得美232條款最惠國，雙方將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主赴美投資2500億美元；美國商務部則發布聲明表示，將透過與台灣的貿易和投資協定，恢復美國在半導體製造業的領導地位。對此，科技力智庫執行長烏凌翔於個人YouTube頻道表示，行政院長卓榮泰強調，台美關稅談判有助業者在美國拓展半導體及ICT產業藍圖，形成台美全球AI供應鏈伙伴關係，卻避談台灣付出的5000億美元代價。

烏凌翔說，5000億美元為直接投資與附加投資各半，目的是為了產業群聚，美國和台灣將在美國建立世界一流的產業園區，以加強美國的產業基礎設施，並將美國定位為下一代技術、先進製造和創新的全球中心。台灣如此大舉東進，襄助大美霸權，對台灣自身是好是壞呢？如果沒有美國總統川普的威逼，台灣廠商應該不會做出如此規模與節奏之選擇。

烏凌翔指出，台積電7日在美國亞利桑那州土地管理局拍賣會上，獲得了902英畝的土地，台積電是這塊土地的唯一競標者，將支付1.9725億美元。但台積電在該州已經擁有一塊地且預計建造6座晶圓廠，總投資而1650億美元，為何要再買一塊面積幾乎相同的地？最直觀的理由便是欲擴大在美產能。

烏凌翔提到，目前台積電持有地段在鳳凰城北部郊區17號州際公路西側，面積為1128英畝；新買進土地面積900英畝，合計超過2000英畝，已經超越竹科本區規模。按照美國《紐約時報》推論，將有11座晶圓廠，一座廠月產2萬-2萬5000片標準晶圓，一年台積電在亞利桑那州晶圓產量在264萬-330萬片之間。

烏凌翔指出，美國商務部長盧特尼克15日接受美國CNBC專訪表示，川普政府目標是將台灣40%的供應鏈和生產轉移到美國本土，對比之前的「五五分」目標，盧特尼克稍微務實了點，顯然是台美談判後結果。能否達成該目標的關鍵，在於如何定義「先進晶片」，台積電也正在台灣積極建廠，因此，亞利桑那州晶圓廠就算全數完工，離台美先進產能對分、46分，還有一段相當大差距。

烏凌翔認為，面對美國霸權，台積電僅為一家企業，能夠對抗的方式十分有限，同樣地台灣政府的助力也是十分有限，因此台積電只能使出「拖」字訣。而包括前政府拜登在內，也非常了解台積電對策，因而一再施壓台積電加速赴美。台積電另一對策為加速、加大在台本土產能規模，維持全球晶片需求仍依賴台灣之局面，但這無法加強「矽盾」，矽盾概念為台灣生產美國所需晶片，使台灣對美重要性增加，使其有意願保衛台灣，當台灣對美國這層貢獻減少時，美國保衛台灣意願必然降低。

