台積電開平盤1450元、台股死守27800大關 記憶體利多漲不動

前一天美股受到微軟下修AI相關軟體銷售影響，讓AI股受到打擊，同時美國商務部長盧特尼克透露，台灣投資美國的金額可能超過3千億美元，美國在早盤漲跌互見後，最後四大指數收漲，台股今日台積電以平盤開出1450元，加權指數小漲40點，來到27836點。

台積電早盤以1450元平盤開出，加權指數小漲40點，鴻海上漲2.5元，漲幅1.1%，股價來到229.5元，台達電下跌2元，跌幅0.2%，股價來到995元，聯發科上漲5元，漲幅0.35%，股價來到1405元。

記憶體方面，昨天南亞科公布超強11月營收，營收為新台幣101.69億元，較上月增加28.59%，較去年同期增加364.89%。累計合併營收為新台幣545.69億元，較去年同期增加70.92%。

同時昨日傍晚傳出，記憶體模組大廠創見給客戶的信件中寫道，光是過去一週內，晶片成本就暴漲了50%至100%，這波缺貨潮預計將至少持續3到5個月，10月以來都拿不到晶片。

雖然利多消息不斷，但記憶體類股卻出現「利多不漲」反而下跌的情況，群聯（8299）下跌45元，跌幅4.2%，股價來到1025元，華邦電（2344）下跌1.8%，跌幅3.22％，股價來到54元，南亞科（2408）下跌4元，跌幅2.64%，股價來到147元，創見（2451）下跌2.5元，跌幅1.45%，股價來到170.5元。



