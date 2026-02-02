台積電開盤跌25元 台股跌破32000點
美股30日下跌，台積電ADR下挫，台積電早盤跌25元，台股今天開盤跌勢不大，但隨即一路走低，跌破32000點，更一度跌破31600點。
9時5分左右，加權指數達31692.40點，跌371.35點，跌幅1.16%，成交金額新台幣861.47億元。
台積電（2330）早盤跌25元至1750元；鴻海（2317）為218元，下挫2.5元；台達電（2308）達1180元，跌40元。
其他人也在看
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 30則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 41則留言
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
2月除息ETF登場 美三大就業指標出爐 投資人關注Fed利率路徑 外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在2月除息ETF登場，債券型年化配息率最高達9%；美三大就業指標出爐，投資人關注Fed利率路徑；以及外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉，台股投資人緊盯資金動能。Yahoo財經編輯室 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 11則留言
你踩雷了嗎？「這2檔週跌最兇」5天蒸發逾22% 外資撿便宜「3連敲1檔」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股衝破3萬2千點！上週（1月26日至30日）收在32,063.75點，週漲102.24點（+0.32%），上櫃上市公司共有擎亞（8096）、東典光...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
【黃仁勳兆元宴2】AI鍍金！20檔「兆元宴概念股」平均上漲34% 「這4家」翻倍最狂
AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）日晚間將再度舉辦「兆元宴」，邀請台灣AI供應鏈關鍵合作夥伴共進晚餐。隨著參與企業家數持續擴大，這場餐敘也成為市場觀察輝達AI戰略推進與供應鏈布局的關鍵風向球。《Yahoo股市》統計20檔曾參與兆元宴的上市櫃公司，自首次參加以來至2026年1月30日止，股價平均上漲34%，其中更有4家公司股價翻倍飛揚，表現亮眼。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 8則留言
目標價喊上550元！「矽晶圓廠」EPS上看26.85元 AI、記憶體、先進製程爆量需求點火
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI、記憶體、先進製程市場保持旺盛，矽晶圓需求有望在今年強勢回熱，並於明年持續成長，指標廠環球晶（6488）預計能...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股前線／明開盤上沖下洗？ 「一指標」投資人必看
PGIM保德信基金經理人郭明玉分析，台股雖近期漲多拉回，技術面仍強勢，指數站穩10日均線，受多方題材支撐。然季年線乖離率偏高、下跌家數多於上漲，凸顯強中透弱，加上地緣政治及春節資金需求，短期波動恐加劇。下週美股超級財報週，AI大廠財報將牽動台股供應鏈情緒。產業面，微軟Maia 200推升自研晶片熱潮，雲端業者與晶圓代工龍頭深化先進製程合作，相關設備、材料廠皆受惠。展望未來，先進製程擴產循環將放大獲利動能，全球CSP擴大AI投資，台灣供應鏈全面受惠。預估台廠2026年獲利有望年增20%，本益比上修至19-20倍，推升台股指數創新高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1則留言
白銀暴跌30%後還沒跌完？分析師警告最慘恐下68美元、三大關鍵觀察點
白銀價格在美元走強與聯準會人事消息衝擊下單日暴跌逾 30%。資深分析師警告，修正恐未結束，若交易動能、供給與期貨未平倉量出現變化，銀價最慘可能下探每盎司 68 美元。鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
低軌衛星、矽光子飆沒停！這「記憶體指標廠」90天猛漲312%被盯上 光聖、亞光同列21檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（1/30）終場以32063.75點作收，重挫472.52點、跌幅1.45%，證交所公布21檔注意股，包括記憶體族群南亞科...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
黃金暴跌銀樓爆滿！ 投資人趕「周一新牌價」前搶買
國際黃金價格周四創歷史天價，每盎司5594美元，接著一夜暴跌近10%，跌到4892美元；銀樓牌價也回落2萬元以下。但因為多數投資人認為，長線金價仍看漲，由於銀樓公會，會在周一10點40更換新牌價，不少人紛紛到銀樓搶買黃金，價格每錢跟星期四相比，就便宜了兩千多塊。 #黃金價格 #暴跌 #銀樓 #牌價 #投資 #搶購東森新聞影音 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
擴張夢碎？甲骨文傳將重組裁員3萬人 千億美金缺口引發銀行撤資
曾經意氣風發布局 AI 版圖的資料庫龍頭甲骨文（Oracle），近期正深陷財務與信任雙重危機。隨著股價自高點重挫逾 50%、市值慘遭腰斬，市場傳出該公司為了彌補驚人的資本支出黑洞，正研議裁撤 2 至 3 萬名員工，甚至不排除出售當初重金收購的醫療事業體。銀行界對於甲骨文的融資態度轉向保守，恐讓其龐大的資料中心建置計畫面臨停擺。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
ABF需求強勁！這「載板大廠」去年獲利暴增31倍 放量7.6萬張噴漲停登量價王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數30日開盤小漲19.25點後，盤勢迅速轉弱翻黑，盤中一度收斂跌幅，但尾盤賣壓湧現，指數出現懸崖式下挫，終場大跌...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
為何黃金價格2天崩跌12%？蔡正元揭投機盤內幕：同一批人撈了不少
美國總統川普提名前聯準會理事華許擔任聯準會（Fed）主席後，導致金、銀等貴金屬價格雪崩，黃金價格更是在短短兩天內崩跌近12%，引發外界關注。對此，前立委蔡正元在節目《中天辣晚報》透露，投機盤中已有大量獲利者急著下車，賣盤、買盤同時強勁，顯然是同一批資金反覆操作，這一波撈了不少。美國總統川普宣布前聯準會（Fed）理事華許接任5月將卸任的聯準會主席鮑爾，消息一......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 6則留言
記憶體循環助攻！ 「這檔」飆股炸量1月噴高135％
摩根士丹利發表的最新半導體產業報告指出，成熟製程記憶體產業已確認進入上升循環的第三個季度，市場資金預料將由領先股轉向股價表現落後的族群（Laggards）。該行在維持華邦電（）為產業首選的同時，同步調升旺宏（2337）、力積電(6770)等的目標價，看好其獲利追趕行情。大...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發表留言
不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。太報 ・ 18 小時前 ・ 6則留言