台積電開高20元 台股站回27600關卡 記憶體全面回神、華邦電衝漲停

台股今日早盤上漲約200點。（圖／鏡週刊提供）

台股今日早盤在台積電開高20元帶動下，加權指數上漲超過200點，同時記憶體族群全面回神，華邦電攻上漲停。

資金持續觀望本週揭曉的輝達財報，同時關注聯準會降息動作，台股近期迎來高點震盪，今日台股在台積電開高20元帶動下，上漲約200點，加權指數來到27600位階。

台積電上漲20元，漲幅1.39%，股價來到1450元，鴻海下跌1.5元，跌幅0.62%，股價來到239.5元，台達電上漲19元，漲幅2.06%，股價來到941元，聯發科上漲5元，漲幅0.4%，股價來到1235元。

值得關注的是，在上週五的交易日熄火後，記憶體族群今日回神，群聯大漲75元，漲幅5.95%，股價來到1335元，再度重新挑戰1390元高點，華邦電則是直接衝上漲停，股價來到66.3元，南亞科同樣大漲，漲幅7.88％，股價來到171元。

華邦電先前在法說會上表示，第三季正式轉虧為盈，且公司透露，目前產能利用率來到100%，「為了滿足客戶需求，產能幾乎是完全利用。」



