台積電防竊三部曲 換專案代號、專廠生產

台積電為了防止羅唯仁投靠英特爾後，仍利用管道窺探台積電2奈米以下製程發展，因此全面升級防諜，除了將2奈米到1奈米，先進製程專案代號全部大換血，同時強化供應鏈保密機制，確保核心技術不會外流，鞏固晶圓代工龍頭地位。

羅唯仁洩密案後，台積電為防事件再度發生祭出措施。（圖／資料照、翻攝自工研院臉書）

經典電影《諜影行動》中生動描述企業核心技術遭到內鬼外洩，為了抓住叛徒必須重建所有的通訊機制，如今這劇情不僅在台積點真實上演，更傳出台積電在洩密案後，已經全面更換先進製程的專案代號，也就是說，從2奈米到1奈米製程的內部名稱，甚至是重要客戶的專案代號全都大換血。

台積電更換先進製程專案代號。

前台積電工程師曾獻瑩：「畢竟羅唯仁都知道台積電內部是哪些專案的代號，在做哪一些的改善、製程的秘密，對英特爾想要繼續挖角，讓這些設備廠商、下游廠商、供應鏈來配合，難度的確會比較高。」

投資公司投資長程正樺：「公司內部跟台積電溝通的一些術語，以及最後跟量產的時候其實有些不一樣，多了一層的Coding編碼的動作，讓外面的能夠了解詳情的機率就會降低一些。」

台積電為了保護營業秘密絞盡腦汁，近期除了向供應商下達保密通牒之外，更換專案代號以及專廠生產都是核心關鍵。

台積電為了保護營業秘密絞盡腦汁。

台積電不只鑽研技術，如今更要保密防諜，董事長魏哲家操碎了心換來年薪9.46億，反觀陳立武年薪超過21億台幣，是兩倍之多。

前台積電工程師曾獻瑩：「英特爾過去一直都是走CPU，CPU的確它是利潤比較高，這種高薪的文化是過去高利潤時代下，一個文化的產物。」

投資公司投資長程正樺：「主要就是國家文化差異，台灣一般比如說企業高官，如果很高的薪水，就會看到大家習慣性批評『肥貓』，但比如說巴菲特拿波克夏很高薪水，大家會說『肥貓』嗎？不會啊！」

台積電近期針對先進製程發起史無前例的保護行動，就是要確保從2奈米到1奈米的技術優勢，持續穩坐晶圓代工龍頭。

