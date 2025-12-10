台積電除息前帶領台股創高 上市櫃總市值逼近百兆

（中央社記者潘智義台北10日電）美國聯準會（Fed）即將公布利率決策，投資人縮手觀望美股，台股卻在台積電11日除息前上漲25元，帶動台股漲218.13點，並創收盤新高，今天上市櫃公司合計市值約新台幣99兆4884.31億元，逼近100兆元大關。

加權指數終場收在28400.73點，創收盤新高，漲218.13點，漲幅0.77%，成交金額新台幣4921.79億元。上市公司今天總市值約92兆4611.2億元，上櫃公司總市值7兆273.11億元，合計約99兆4884.31億元。

第一金投顧副總經理留政鈺表示，市場看好美國總統川普（Donald Trump）放行輝達（NVIDIA）H200晶片銷中，可望帶動台積電訂單，但其實應是看好美國開放市場的態度，有利未來其他商機，畢竟台積電現階段產能已安排就緒，不易變動，所以今天台積電漲的是提前反映除息行情。

留政鈺指出，台積電今天漲25元，1元約貢獻指數8點，25元即達200點左右，換言之，今天台股上漲218.13點，幾乎都是台積電貢獻。

他說，美國聯準會（Fed）明天一早可能宣布降息1碼（0.25個百分點），但利率會議後的聲明，將分析明年可能的「降息路徑」、對經濟的展望；台股11月的日成交量均值約4650億元，12月以來較11月約降低19%，但今天成交值已在11月的均值之上。（編輯：楊凱翔）1141210