台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓

要聞中心/綜合報導

台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。

台積電晶圓六廠。（圖／台積電提供）

市場分析，聯準會（Fed）如預期降息1碼，但準Fed主席哈塞特（Kevin Hassett）表示未來仍要看數據決定是否降息，加上市場從點陣圖中解讀明年第一季將不會降息，引發投資人對後市看法轉趨保守，賣壓湧現。台積電股價在30元的震盪區間內上演洗三溫暖行情，相當於指數跌落240多點的波動幅度。

廣告 廣告

根據歷史數據，台積電自2019年改為季配息以來，含11日共計除息26次，其中當日完成填息次數高達20次，成功率達76.92%。填息時間最長的紀錄發生在2020年9月17日，當次配息2.5元，共花費15個交易日才完成填息。此次除息表現也為即將於2026年3月17日除息的第三季盈餘帶來關注，該次每股將派發6元股利，寫下季配息史上新高紀錄。

《工商時報》報導，資深分析師謝明哲在《鈔錢部署》節目中指出，追逐秒填息的短線操作並非必要，更不建議因除息表現強勢而盲目追價。他表示，以台積電目前約150萬元一張的價格計算，5元股息換算殖利率僅約0.3%，投資人若目標是掌握波段行情，沒有必要執著於除息時點，反而應等待後續震盪時再逢低布局，勝率更高。

謝明哲建議布局台積電應回到估值與區間操作原則。以明年EPS平均預估76.63元、20倍本益比推算，台積電合理價約落在1,530元；若股價回到1,500元以下，則可採30元或50元為單位分批承接。他補充，在市場氣氛偏多時，本益比上看24倍至25倍，合理區間可提升至約1,840元至1,915元，與現價相比仍有約400元的上行空間。

※免責聲明：文中所提之個股內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

民進黨青年局首屆大會登場 賴清德：未來總統必定從這裡出來

「前助理父自焚案」又被掀！內部憂難整合 陳亭妃：不黨內互打

傳五縣市有望「藍天變綠地」！徐國勇：我和總統都戰戰兢兢