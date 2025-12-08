台積電除息行情啟動！股價收1495元、上漲35元 市值衝達38.76兆
台積電（2330）除息行情悄悄啟動，外資上周連四買，本周將先後公布11月營收及除息，8日開高，雖一度回至平盤，但隨後走高，終場收在今日最高的1,495元，上漲35元，漲幅2.4%，市值增至38兆7,691億元；台股衝破28,000點大漲322.89點收盤，台積電貢獻大盤漲點約289點。
台積電預計11日除息，每股配發5元現金股利，股息預計在明年1月8日發放，這次的現金股利是今年第2季的配息，第3季現金股利則增至每股6元，預計明年3月17日除息，市場推估台積電今年現金股利至少22元，明年股利可望自24元起跳。
台積電早盤以1,465元開出，上漲5元，股價一度回測平盤1,460元，隨後再發動攻勢，終場收在最高的1,495元，再朝1,500元關卡挺進；台積電除息行情悄悄啟動，上周起股價驚驚漲，上周外資也是連四買。
台股8日一開盤就衝上28,000點關卡之上，以28,034點開出，終場收28,303.78點，也是當日最高點，上漲322.89點，漲幅1.15%，台積電貢獻大盤漲點約289點。
更多udn報導
每天走萬步沒用？醫點不易失智者2項意外共同點
2025最後天赦日！曝這天補財最強 錯過等80年
豪宅怪規矩！馬桶要全家集滿才能沖 媳婦崩潰
2025最無聊手機出爐！外媒評最佳與最失望
其他人也在看
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 11
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 6
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 9
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 16
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普助攻不了？機器人股慘綠一片...羅昇、穎漢摔破8%領跌 唯這「先進封裝大廠」獨漲半根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤小漲53.11點至28,034.00點，最高一度上漲226.83點至28,207.72點，截至上午10時35分暫報28,199.06...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體缺貨潮未歇！這檔盤中「鎖漲停」攜30萬巨量衝鋒 11月營收年增38%創41個月新高
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（8）日早盤開高震盪，截至上午11時13分，加權指數衝上28,213.85點，漲幅0.83％；華邦電今仍受惠記憶體缺貨潮，直至...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？
群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。幸福熟齡 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
台積電展開攻勢市值重返38兆元 供應鏈齊步大漲
受到美國降息機率濃，台積電ADR上周五收漲，台股今（8）日由台積電（2330）領軍大漲，早盤漲勢凌厲，攻堅至1,485元大漲25元，市值重返38兆元大關，來到38.51兆元，台積電供應鏈股價也齊步衝鋒，洋基工程（6691）、矽格（6257）等均拉上漲停。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話