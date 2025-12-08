台積電除息行情啟動！股價收1495元、上漲35元 市值衝達38.76兆

台積電除息行情悄悄啟動。

台積電（2330）除息行情悄悄啟動，外資上周連四買，本周將先後公布11月營收及除息，8日開高，雖一度回至平盤，但隨後走高，終場收在今日最高的1,495元，上漲35元，漲幅2.4%，市值增至38兆7,691億元；台股衝破28,000點大漲322.89點收盤，台積電貢獻大盤漲點約289點。

台積電預計11日除息，每股配發5元現金股利，股息預計在明年1月8日發放，這次的現金股利是今年第2季的配息，第3季現金股利則增至每股6元，預計明年3月17日除息，市場推估台積電今年現金股利至少22元，明年股利可望自24元起跳。

台積電早盤以1,465元開出，上漲5元，股價一度回測平盤1,460元，隨後再發動攻勢，終場收在最高的1,495元，再朝1,500元關卡挺進；台積電除息行情悄悄啟動，上周起股價驚驚漲，上周外資也是連四買。

台股8日一開盤就衝上28,000點關卡之上，以28,034點開出，終場收28,303.78點，也是當日最高點，上漲322.89點，漲幅1.15%，台積電貢獻大盤漲點約289點。

