台積電陷美國專利爭議 魏哲家不表意見

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台積電董事長魏哲家(中)到屏東參加屏科半導體供應鏈專區動土，屏東縣長周春米(右)陪同。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕台積電昨天傳出捲入美國專利權侵權訴訟風波，台積電董事長魏哲家原本公務行程要到美國，與重要人物見面，在總統賴清德特別邀請下，魏哲家南下參加屏東台積電半導體供應鏈專區動土典禮，展現台積電支持屏東的決心。

總統賴清德與魏哲家今天一起出席屏東台積電半導體供應鏈專區動土典禮，賴清德透露，魏哲家本來有公務要前往美國，但他特別拜託魏哲家能夠出席今天的動土典禮，而魏哲家也二話不說就把美國的重要行程推辭掉，這表示台積電對支持屏東縣的決心、也是根留台灣的決心，「魏哲家要去見誰，大家大概都想得到，但他選擇屏東。」

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對於記者詢問魏哲家有關對台積電於美國涉及專利爭議，魏哲家則沒有回應，不表意見。目前只有經濟部回應，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

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