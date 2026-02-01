台積電青年築夢計畫第十屆！「Off Track」助8團隊圓夢、發出300萬獎金

【記者呂承哲／台北報導】台積電文教基金會長期重視人才培育，持續推動「台積電青年築夢計畫」，鼓勵學子勇於實踐夢想。2025年適逢計畫邁入第十屆，本屆以「Off Track」為主題，吸引來自60所大專院校、134組團隊、382位學子報名參與，最終有8組團隊於12月決選中脫穎而出，獲得總額新台幣300萬元的築夢獎金。

為擴大青年行動力的社會影響，台積電文教基金會攜手臺北市政府青年局與國立臺灣大學創新設計學院，共同舉辦「Off Track築夢十週年互動展」，規畫11場主題沙龍活動，並邀請9組築夢團隊策展，同時設立「100萬夢想基金」，號召100位神秘客與團隊深入交流，並透過投票方式決定基金分配，展現對青年創意與行動力的肯定。為期3天的展覽共吸引約2,500人次參與，為青年夢想開啟更多可能。

廣告 廣告

本屆主題「Off Track」鼓勵青年跳脫常規思維，在未知中探索屬於自己的築夢藍圖。參與團隊的提案涵蓋環境永續、地方創生、社會關懷與文化傳承等多元議題，致力於建構更具包容性的未來。

活動期間，台積電文教基金會也安排入圍初審的團隊參訪台積電研發中心、廢水處理系統及台積創新館，引導學子深入了解台積電在技術研發與永續推動上的成果。

同時，為深化台積電同仁對青年教育的參與，台積電文教基金會持續招募具熱忱的同仁擔任業師，本屆共有121位同仁報名，最終選出17位參與培訓，在為期9個月的築夢歷程中陪伴並支持青年團隊完成計畫。

「Off Track築夢十週年互動展」透過多元視角，邀請大眾走進9組青年團隊的築夢歷程，感受他們如何在不確定中找尋方向，並勇敢迎接新契機。展區特別設置「夢想投票牆」，讓觀眾以行動表達支持，並規畫涵蓋雕刻、藝術、植物、舞蹈等主題的沙龍活動，深化互動體驗，激盪更多創意火花。

初審入圍團隊參訪台積公司全球研發中心。台積電提供

有參與者分享，原以為築夢的動力逐漸消逝，卻在聆聽青年團隊分享時重新被點燃。參展團隊則是表示，展覽讓他們得以回顧一路走來的心路歷程，重新看見自己與彼此眼中閃耀的夢想能量。

透過十週年互動展，台積電文教基金會期盼傳遞「築夢不是遠方的答案，而是社會共同給予的勇氣」，為青年築夢計畫的下一個十年注入新動力，邁向共好未來。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

