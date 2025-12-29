台積電青年築夢計畫 8團隊共獲300萬元獎金

（中央社記者張建中新竹29日電）台積電文教基金會主辦第10屆「台積電青年築夢計畫」獲獎團隊出爐，有8組團隊共計獲得新台幣300萬元獎金，台積電文教基金會亦將提供多方資源支持團隊築夢。

台積電文教基金會今天發布新聞稿表示，台積電青年築夢計畫今年邁入第10年，以「OFF TRACK」為題，鼓勵青年學生跳脫既定框架，走出專屬於自己的築夢軌跡。

台積電文教基金會指出，今年吸引逾300名大專院校學生參加，共有8組團隊獲獎，獲獎團隊涵蓋環境永續、地方創生、社會關懷、文化傳承等類型。除獎金外，基金會亦將提供多方資源支持團隊築夢，包含安排台積電員工擔任業師，陪伴團隊展開新的築夢旅程。

廣告 廣告

台積電文教基金會執行長許峻郎說，在快速變遷的時代，標準答案已不足以應對未來挑戰，「OFF TRACK」正是鼓勵青年勇敢探索未知，定義屬於自己的成功座標。在未被標註的築夢旅程中，「嘗試」本身就是一種解答，無論結果如何，這段全力以赴的歷程都將成為大家最珍貴的人生資產。

台積電文教基金會表示，獲獎團隊展現了青年學生對夢想的多元想像與實踐力，且更願意不設限地挑戰自我。其中，由台灣大學陳懷樸與陽明交通大學陳懷憫組成的「航向未知」團隊，企圖挑戰成為第一個不靠GPS、僅靠天文航海技術，駕駛無動力帆船跨越南冰洋、南大西洋的亞洲人，期盼在未知的海域中打破框架，鼓舞更多青年勇敢定義人生航道。

來自金門的輔仁大學社工所楊皓傑與金門大學社工系陳祁宥，在國高中時期都曾是叛逆的高關懷少年，正因走過那段接受社工與老師協助的歲月，深刻理解逆境少年無助的他們，成立「漂丿少年家」團隊，將目光投向社會角落，計劃透過成立洗車場結合技能訓練，引導少年在服務中找回自我價值。

東華大學張育翎、林妍霏、蔡依潔、周師羽與温子謙組成的「Re:Life！布蕉綠」，結合成員研發中的植纖專利技術，開發出能全自然降解、保水保肥的「拾綠蓋布」，將香蕉假莖從農業廢棄物轉化為高價值的資材，展現台灣青年守護環境的決心。

台灣大學機械工程學系張方誠與張席郕致力打造全台首台「移動MakerSpace」，將載著3D列印、雷射切割與木工工具的行動教室開進新北偏鄉校園，引導偏鄉孩童利用廢棄課桌椅進行創作並融合地方文化，加上孩童的創意，讓孩童用機械說出台灣的故事，並愛上手作。

陽明交通大學社區健康照護研究所許舒婷、廖冠昱，以及台灣大學漁科所林鈺翔合組「豪好回家」，希望運用無人機航拍、GIS地理資訊系統與3D建模技術，將比亞豪舊部落的風貌數位化，並透過口述歷史與青銀共學課程，帶領部落學童親手建構家鄉數位地圖。

東海大學行政管理暨政策學系陳倫彬、台北教育大學心理與諮商學系黃千祐、清華大學學士班田韋恩及淡江大學化學系劉庭妏組成的「台灣小熊教育」團隊，鎖定安置機構中的兒少為服務對象。預計於2026年深入3間機構，提供涵蓋性別平權、法律常識與情緒教育的多元課程。

台灣師範大學東亞學系蔡昀蓁與社會教育學系梁朝勛組成「這嘛戲 tse mā sī」，深入菜市場、廟埕與巷弄街角進行現地創作，採集庶民空間的集體記憶，試圖梳理出屬於台灣本土的馬戲語彙，讓馬戲在日常生活中自然發生。

台灣師範大學體育與運動科學系林怡萱與台北醫學大學藥學系林柏勳組成「呼腦一氣，一氣呵成」團隊，結合呼吸治療與運動心理專業，將臨床的呼吸復健轉譯為社區長輩易懂的日常遊戲，結合呼吸肌訓練與認知挑戰，讓長者在動身也動腦的過程中強化心肺、延緩退化。（編輯：楊凱翔）1141229