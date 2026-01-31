「台積電領先優勢5到7年內難撼動」！前高層揭密護國神山壯大靠這國暗中助力

提到台灣產業，台積電通常是第一個浮現在國際人士腦海中的名字，加上公司產能又具關鍵地位，深刻影響全球晶片供應鏈。台積電前副總經理陳建邦指出，台積電在5~7年內角色看來是不會有什麼重大改變，世界對台積電的關注度或是友好程度可以維持在一定程度。

陳建邦在查核中心節目《新聞真假掰》提到，去（2025）年台積電的營收有60%來自台南，台南是3~5奈米生產的重鎮，表示現在先進製程站的角色太重了。如今高雄也進來了，所以3、5奈米還可以撐個2~3年；至於2奈米剛投入量產，加上其延伸應用，應該還可以撐個5年。這段時間，又加上競爭者一直跟不上，所以5~7年之內台積電的市場地位可能是滿鞏固的，接來就看競爭者能不能做得出來，還有台積電本身策略如何調整。

回顧台積電的前十年發展，陳建邦提到，日本對台積電的幫助非常大，可能我們自己人不知道，日本也是在有心無意之間幫忙。陳建邦說，如果問他為什麼台灣的半導體能做起來，就像棒球一樣，台灣的棒球隊為什麼拿世界冠軍？因為我們是全世界最認真向日本學棒球的國家。

陳建邦提大企業賺錢該回饋社會

面對主持人指出，台積電市值與股價不斷創新高，已占台股大盤將近50%，有些人擔心是否會造成台灣產業的「荷蘭病」，甚至年輕人才都往半導體產業集中。陳建邦回應，賺到錢的大企業應該把資源回饋給社會，像是認養棒球隊、資助大學等，或是因為AI賺到錢的公司就多課一些稅，多盡一點社會責任，或是讓它電力算貴一點。

主持人追問，所以你認同因為科技、國家政策而賺到錢的科技廠商，應該對社會做更多回饋？陳建邦提到，其實不僅台灣，日本、韓國跟我們都有共同問題，雖然過去企業成長那麼多，但國民所得分到的增加比例相對偏低，包括大學教授都是一樣。這個只有國家政策能決定，所以立法院的人就應該考慮這種問題，「立法院、政府單位應該要有良心啊，自己要往這方向去想。」

如何形容2026年後的台積電？

如果要用一個字或一句話形容2026年之後的台積電，陳建邦選擇「Trust」（信任）。他解釋，2年前李國鼎獎頒給張忠謀時，輝達執行長黃仁勳特地到場，並在致詞中提到，「在整個半導體代工產業，最重要的技術是信任。」

陳建邦認為，如果對照台灣當前環境，各族群、各世代之間的信任正在減弱，甚至出現妖魔化對方的情況。現在台灣社會信任很脆弱、甚至快要崩壞，所以我們都回過頭來看，就是要把這個「信任」當做台積電或台灣未來最重要的一個字。

