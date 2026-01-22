台積電領漲台股大彈617點 中信主動式ETF 00995A掛牌首日價量雙雙飛高

台股22日目前來到31,812.01點，上漲565.64點，漲幅達1.81%。（圖／CTWANT資料照）

台股22日開紅走高，台積電領漲目前最高1755元，大盤最高31,864.00點，上漲了617點，類股個股紅通通，本日成交量前百名中，拔頭籌的群創爆大量成交超過36萬張，友達、台玻超過14萬張，聯電超過12萬張；大研生醫超過7萬張；光寶科漲停超過3.6萬張。

ETF部分由主動式、市值型、高股息型的「股價、成交量」皆漲領衝，00981A主動統一台股增長漲2.61%；今天掛牌上市的00995A主動中信台灣卓越漲2.64%，0050元大台灣50漲1.48%；還有00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息等。

以中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A）來看，積極配置如台光電、富士達、台燿等AI供應鏈龍頭。台灣作為全球AI晶片生產核心，掌握63%的7奈米以下先進製程產能，台積電日前法說也宣布擴大資本支出，董事長魏哲家也強調看不到AI泡沫化跡象，顯示接下來數年AI與半導體相關仍可望是營運動能最強的產業。

00995A經理人張書廷表示，台股上市櫃公司中有許多優質企業，其中不乏有遠見的企業主，例如位於高雄路竹的川湖科技，原本是一家以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，將其滑軌技術應用於AI伺服器，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。

