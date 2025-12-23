台積電領漲噴到1485元！力積電一枝獨秀爆量近30萬張 「這二類」ETF上揚

台積電領漲，台股23日開紅盤，ETF族群也跟漲。（圖／方萬民攝）

台股23日繼續開紅盤，最高來到28,333.06點，上漲183點，目前來到28,325.47點，漲175.83點，漲幅達0.62%；台積電領漲20元來到1485元；本日成交量、股價雙雙皆上揚個股，仍由「記憶體族群」向前衝，力積電一枝獨秀近30萬張，三倍之多領先第二名的台新新光金。

ETF部分則由剛掛牌上市的00990A主動元大AI新經濟居首，00981A主動統一台股增長、00982A主動群益台灣強棒、0050元大台灣50、00998A主動統一全球創新、009805新光美國電力基建等也有所表現。

債券型ETF也價量皆揚，包括00942B台新美A公司債20+、00687B國泰20年美債、00679B元大美債20年、00937B群益ESG投等債20+等。

根據統計，9月17日美國降息以來，包括00942B台新美A公司債20+、00950B凱基A級公司債、00836B永豐10年A公司債、00761B國泰A級公司債、00984B大華優利美A債15等五檔投資級債券ETF規模增幅高居前五大，其中，00942B規模大增逾6成表現最搶眼。

美國聯邦準備理事會（Fed）11日再次宣布降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至3.50%-3.75%，連續三度降息，就歷史經驗來看，Fed降息將為投資級債券帶來大利多，資金看好降息後的漲升行情，加上為提升股市波動時的防禦力，近期紛紛卡位投資級債券ETF。

