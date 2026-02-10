台積電領漲 台股盤中突破33000點創新高

（中央社記者張建中台北10日電）那斯達克指數上揚207.46點，台積電美國存託憑證（ADR）收在355.41美元，創下收盤新高，台股今天在台積電股價創新高推升下，盤中指數突破33000點關卡，達到33047.38點，同創歷史新高，上揚642.76點。

至10時35分，台股加權指數為32941.1點，上漲536.48點，成交值新台幣3783億元。

台積電ADR盤中最高達359.59美元，創下歷史新高，終場漲勢收斂，不過仍達355.41美元，為收盤歷史新高。台積電今天股價同步走高，達1875元，上漲60元，市值達新台幣48.62兆元，貢獻大盤約481點。

鴻海、聯發科和日月光投控等權值股紛紛走高，電子類股指數上漲逾2%，為推升大盤創高的一大動能。

傳統產業股漲跌互見，機電類股指數上漲逾1%，表現相對強勢；塑膠類股指數重挫近5%，玻璃類股指數下跌逾3%，電纜類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱。（編輯：張均懋）1150210