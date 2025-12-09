台積電領跌 台股開高後翻黑跌逾百點
（中央社記者何秀玲台北9日電）台股今天開高走低，最高為28390.24點，盤中跌點擴大，下跌逾100點，台積電早盤觸及1500元而後翻黑，盤中下跌15元至1480元。
其他權值股表現，鴻海上漲3.5元至235.5元，聯發科下跌10元為1430元，廣達下跌0.5元為297元。
電子類股指數下跌0.45%、金融類股指數上漲0.12%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.55%。
矽光子（CPO）概念股今天表現強勁，波若威以359.5元攻上漲停；穎崴、訊芯-KY、旺矽分別上漲逾7%、4%、3%。
世紀民生科技與斐成開發董事長張祐銘8日宣布，以每股33.525元收購工業廢水處理設備大廠萬年清，以萬年清5日收盤股價58.5元計算，折價率約42.7%。3家公司今天恢復交易，斐成與萬年清分別以16.25元、64.3元攻漲停，世紀早盤一度觸及漲停114.5元，不過盤中打開，漲幅逾8%。
資深證券分析師簡伯儀表示，台股已連續數天上漲，今天明顯出現漲多獲利賣壓；大盤指數也逼近先前11月高點28554點，市場心態轉趨保守，指數震盪走低。他指出，美股8日也呈現整理格局，台股同步進入量縮整理走勢。
簡伯儀表示，大盤雖在高檔震盪，但櫃買指數今天表現相對大盤強勢，顯見資金轉向中小型個股；整體來看，盤勢可維持類股輪動走勢。
（編輯：張均懋）1141209
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 6
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 17
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 3
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 42
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前 ・ 7
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 3
川普質疑網飛併購後，派拉蒙砸千億美元敵意搶娶，華納爭奪戰升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普(Donald Trump)公開對網飛(Netflix，美股代碼NFLX)收購華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)交易提出反壟斷疑慮後，與川普關係密切的派拉蒙(Paramount Skydance，美股代碼PSKY)執行長艾里森(David Ellison)火速繞過華納董事會，直接向股東發動每股30美元的全現金敵意收購，等同對華納未受併購消息影響前股價開出高達139%的溢價，也較網飛27.75美元現金加股票混合報價多出約176億美元現金，令這場好萊塢巨頭爭奪戰急速升溫。消息曝光後，Paramount股價週一收盤大漲9.02%至14.57美元，成了標普成份股最大贏家，華納兄弟探索收高4.41%至27.23美元改寫收市新高，Netflix追低3.44%連四黑至96.79美元為4月16日以來的近八個月新低。市場觀察人士認為，華納兄弟探索的「歸屬」戰遠未塵埃落定，Paramount未來勢必持續動員股東、監管機關與政界遊說，這場牽動美國文化與政治版圖的收購大戰，恐怕將演變為一場曠日費時的攻防戰。派拉蒙最新方案為全現金財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股跌近百點 分析師林漢偉：台積電穩住可收小紅
台股今（9）日早盤延續昨日氣勢，指數一度開高站回2萬8之上，但盤中迅速轉弱翻黑，跌近百點，市場氛圍轉為觀望。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日大盤關鍵掌握在台積電（2330）身上，只要台積電撐住，預估終場小紅機率仍在。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜
記憶體股近期強勢回歸，華邦電（2344）今（9）日開盤不到10分鐘爆逾12萬張大量衝至71.3元新天價，但隨後賣壓出籠，股價走低一度翻黑，回到平盤附近游走。旺宏（2337）、力積電（6770）與華東（8110）也都擠進成交排行前4強，記憶體族群交易熱度持續升溫。中天新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 1