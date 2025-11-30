台積電領AI狂潮！台灣經濟有望「贏日韓」 CNN卻評：令人憂心

國際中心／倪譽瑋報導

人工智慧（AI）的全球競賽火熱，台灣經濟因此大幅發展，其中台積電的成長預期驚人。不過，《CNN》收集數名專家的意見指出，台灣今（2025）年人均GDP有望贏日本、韓國，然而外銷獲利幾乎集中在高科技，引發外界「過度依賴單一產業」的擔憂。

AI熱潮台積電影響力大 專家憂：過度依賴單一產業

日前外媒《CNN》報導，受AI熱潮提振，台灣電子與半導體產業對世界影響力巨大，特別是台積電，在需求暴增的帶動下，全年營收成長預測達30%且持續超越市場預期，在科技業繁盛的環境下，台灣今年人均GDP可望超越3.8萬美元，超越日韓。

然而，台灣外銷高度集中在高科技產業，引發外界憂心，是否太過依賴單一產業，甚至單一企業？專家指出，相較五年前，如今台灣的出口中「晶片與電子類產品」佔比已達73％，大約飆升一半，但其他如金屬、工具機、塑膠等傳統產業則成長停滯，甚至萎縮。

貿易變數多 「GDP有望贏日韓」但難體現於多數人民

中華經濟研究院副院長王健全（Wang Jiann-Chyuan）提出，美國總統川普的貿易政策有不確定性，台灣對美國的貿易順差創下歷史新高，不排除對方祭出措施；加上今年基期偏高，使明年出口更難擴增。他直言台灣的AI出口飆速成長「不可能無限持續」，明年肯定會放緩，預估近幾季約30％的增幅，會減至個位數。

報導補充，台灣是全球表現最好的經濟體之一，但似乎未能讓多數人民受惠，雖然人均GDP能超越日韓，但CNN計算，台灣的平均薪資比這兩國低逾30％；而一些台灣民眾表示，表面上的樂觀數據並不能反映他們的日常生活，如台北的AI工程師直言「這個國家很強大，但人民並不一定富裕」。

