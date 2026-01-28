台積電飆出新天價1820元 市值首度突破47兆！台股趁勢收漲485點創史高
權王台積電今日（1/28）早盤氣勢如虹，開盤跳空漲至1790元，盤中漲勢不斷擴大，持續推高股價，尾盤噴至1820元，改寫新天價。收盤漲40元，以最高價1820元作收，漲幅2.25%。單日成交張數2萬9,149張；公司市值首度突破47兆元，來到47.2兆元。
在台積電帶動下，記憶體、矽光子、防疫族群紛紛走揚。台股開盤不久即勁揚逾300點，盤中漲勢略有起伏，尾盤多方進場，指數不斷飆高。終場勁揚485.90點，以今日最高32803.82點作收，續創盤中、收盤史高，單日漲幅1.5%。
主要權值股漲跌互見，台達電、日月光投控漲逾2%，股價各收在1280元、314元。聯發科、富邦金、中華電、中信金、緯穎皆小漲。但國泰金、廣達、聯電小挫；鴻海收平盤價225.5元。
記憶體族群目前全數出關，今日股價勁揚。旺宏昨召開法說會，去年第四季及全年虧損收斂，因應Flash供應短缺，將投入220億元擴產，預計月產能提升5成。旺宏股價今攻漲停，來到83.8元。華邦電、力積電也亮燈漲停，各以127元、65.4元作收。南亞科、鈺創、群聯漲逾7%，威剛、創見、十銓漲逾3%。
