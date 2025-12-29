台積電飆最高1530元 被列「長期投資必抱」美媒曝隱憂

台北市 / 綜合報導

雖然有中共軍演威脅，昨(29)日的台股和台積電，一同刷新天價創下歷史新高紀錄！而最大功臣就是權王台積電了，台積電昨日上漲20元，收在1530元，大盤指數漲254.87點，收28810.89點，雙雙刷新收盤天價。而現在美股投資人也密切關注台積電的動向，知名投資媒體《Motley Fool》最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電就赫然在列，跟微軟以及Google母公司Alphabet一起進榜。不過因為「太過成功」也有隱憂，帶您一起了解。

廣告 廣告

180幾萬股東好開心，護國神山台積電29日上漲20元登上1530元新天價是封關前夕連五漲，更率領台股大盤攻歷史新高終場收在28810.8點，不只台灣股民追捧在美股一樣走路有風，有外資認為台積電是全球最值得買的4家公司之一，閉眼長抱沒問題。

The Motley Fool頻道主持人說：「 我相信台積電在未來的5年表現都會優於市場。」儘管台積電股價已經來到歷史高位，但投資媒體Motley Fool分析師依然認為台積電是值得在2026年買入的「天才股票」而且如果只能買進並持有一支股票會首選台積電。

4大關鍵原因就是第1台積電將成為AI建設的最終贏家，因為擁有最先進的技術與最強的產能。第2各大雲端巨頭資料中心的資本支出預計將持續增長，代表台積電持續會有穩定訂單。第3台積電的新技術解決了關鍵問題，例如台積電的先進製程讓晶片更省電。第4台積電股價沒有過高溢價，以2026年預期收益計算台積電本益比為23倍遠低於AI同業。

台經院產經資料庫總監劉佩真說：「在這種技術的統治力，已經直接導致了在整體的先進製程產能是有極度爆單的狀況。」生意做不完有科技媒體分析，這就是台積電當前最大的挑戰可以說是因為「過度成功」而受苦短期內對輝達等大客戶而言台積電幾乎是唯一的選擇，這也意味著目前所有壓力都集中在台積電身上。

台經院產經資料庫總監劉佩真說：「面對如此巨大的訂單需求，台積電在資本支出的展望明年有機會高於今年的水準來到420到450億美金的新高記錄。」先進製程爆單讓產能壓力全面湧現科技媒體分析台積電資本支出狂飆，但目前人力缺口也成隱憂成為擴廠進度的一大變數，只能說台積電肩上背負的不只是台灣的經濟發展更是AI科技的未來。

原始連結







更多華視新聞報導

台積電領跌 台股早盤跌逾百點

受美股重挫拖累 台積電早盤開低走低終場跌45元

小資族撿便宜！ 台積電開盤猛跌 不到2小時「零股爆量」

