台積電飆1520元新天價 市值衝至39.41兆元

▲台積電今（30）日一度衝至1520元新天價，市值達到新台幣39.41兆元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（30）日早盤沉陷震盪，不過在台積電的領漲下，指數震盪後走高，早盤一度來到28527.68點，台積電一度衝至1520元新天價，市值達到新台幣39.41兆元。

聯準會週三宣布今年第二次降息1碼，央行官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。 聯準會也宣布，最快在12月停止縮減資產負債表規模，標誌著其量化緊縮計畫的結束。

美國股市昨日呈現觀望，四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌74.37點或0.16%，收47632點，那斯達克指數上漲130.98點或0.55%，收23958.473點，標普500指數下跌0.3點或0%，收6890.59點，費半指數上漲133.218點或1.85%，收7327.93點。

台股ADR漲跌不一，台積電ADR上漲1.18%，日月光ADR上漲8.01%，聯電ADR下跌3.15%，中華電信ADR下跌1.36%。

台積電ADR昨日上漲逾1%，帶動今日現股持續走高，今日以1515元開出，上漲10元，早盤一度衝至1520元新天價，市值達到新台幣39.41兆元。

