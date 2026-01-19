台積電飆1780元天價！散戶悟出心法「追高都在賺」嗨翻 老手點破：人人是股神最危險

台股頻頻創高，有股民分享前輩操作心法，指追漲比低接還容易賺，引發熱議，有人贊成，但也有人認為，要注意風險。（翻攝自Pexels圖庫）

台股瘋漲無極限，大盤今（19日）開低走高，在台積電回穩下，終場再漲230.59點，收31639.29點，台積電盤中一度衝上1780元，最後收1760元，大盤和台積電雙雙再創收盤新高。隨著台股熱度持續，有股民分享投資心法表示，低接都在套，追漲都在賺，而且追漲通常都是買在起漲點。但貼文一出，其他前輩看法不一，有人回嗆，「反了吧，去年撿便宜的，不是全都賺了嗎？」也有人說，「現在高點，人人是股神；當大跌時，就知道誰沒有穿褲子」。

受到地緣政治風險加劇影響，美股上週五跌多漲少，僅費半逆勢收紅，今晚美股休市一天，期貨盤呈現重挫，但台股開盤只受到輕微干擾，小幅開低之後，中場台積電（2330）由黑翻紅，帶動大盤指數急拉，盤中台積電再飆1780元天價，指數也同步創高來到31827.39點，雖然尾盤台積電有賣單灌壓，但終場仍收1760元，上漲20元，大盤也大漲230.59點，收31639.29點，雙雙再創收盤歷史紀錄。

由於台股頻頻創高，股民笑開懷，甚至對於台股這個位階，適不適合進場？還是等下跌再低接？熱烈討論。有股民近日在Dcard發文寫到，他和一名玩股票多年經驗的飲料店老闆聊天，對方建議，股市追高比較賺錢，理由是下跌能夠低接成交，通常都是長波段下跌的起點！「相反地，見突破追漲用市價買進，通常都是上漲的起點。」

原PO進一步指出，再來是散戶的通病，「下跌捨不得賣，越抱越跌，甚至還加碼攤平，讓自己擴大虧損，這是最要不得的操作。」原PO最後總結表示，「追高都在賺，低接都在套！拉回找買點，要輸快一點！」

貼文一出，引發其他資深前輩不同看法，認同的人表示，「你可以追高，那叫momentum（動能）型的投資方法，這種方法勝率會比較大，但盈虧比不好，也就是你止損位會被拉比較大」、「追高本來就沒問題，問題在於一堆傻子散戶都不設停損」，「一直都是，但是很多韭菜只會說買綠不買紅」。

不過，也有不少人直言講反了吧，「去年撿便宜的、大跌攤平的，不是全都賺了嗎」、「你實戰操作看看」、「現在高點，人人是股神。當大跌時，就知道誰沒有穿褲子」。

網友提到的動能（Momentum）投資法，是一種「追漲殺跌」策略，基於「強者恆強，弱者恆弱」的假設，投資者買入過去一段時間表現好的強勢股，賣出弱勢股，追求短中期趨勢帶來的動能利潤。該方法的核心在於跟緊趨勢、快速換倉，不專注於基本面分析，適合高波動市場。

