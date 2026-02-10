台積電飆1880新天價 張忠謀身價躍上2451億！第2名是他 資產暴增183億

財經中心／李宜樺報導

隨著台積電股價收在1880元新天價，創辦人張忠謀帳面身價推估已逼近2500億元大關。董事曾繁城持有2.95萬張台積電股票，股價創高後市值突破550億元，5個月帳面暴增逾183億元。（圖／資料照）

台積電（2330）今（10）日收盤鎖在1880元，大漲65元，改寫歷史新天價，單日氣勢如虹。對一般投資人而言，是帳面獲利再創高峰；對長期握有大量持股的董事與高層來說，則是被動收入實境秀，每跳一檔都是數億元等級的財富增值。

張忠謀身價衝2451億



若以1880元重新估算，張忠謀當年退休（2018年6月5日）時若未釋出持股，2025年9月時，台積電股價在1260元時，被推估市值約1576億元，如今隨股價拉升近五成，潛在市值推升至約2451億元，一舉逼近2500億元關卡。這波行情，讓創辦人身價再刷新紀錄，堪稱最大受益者。

曾繁城5月帳面暴增



緊追在後的是台積電現任董事曾繁城，他持有2.95萬張股票，5個月前股價約1260元時市值約371億元，如今換算高達約554.6億元，短短5個月帳面增加約183億元。這樣的成長速度，幾乎等同多家上市公司全年淨利規模。

億元門檻再下修



董事長魏哲家持有6825張股票，依1880元計算，身價升至約128.3億元；獨立董事林全126張，市值約2.37億元。更驚人的是，只要持股超過54張，在1880元價位下即可突破億元門檻。副總何軍持有78張，市值升至約1.47億元，正式站穩億元俱樂部。

