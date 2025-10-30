台積電飛高到1520元！台股ETF價量皆揚 「這檔」單日漲近3％最猛

台股30日最高來到28,527.68點。（圖／黃威彬攝）

台股30日最高來到28,527.68點，目前來到28,321.72點，漲26.98點，漲幅達0.10%；台積電最高來到1,520元；本日成交量現由力積電的超過28萬張領先；前百名交易量個股中，建漢、訊舟、仲琦漲停；金融股則有玉山金、台新新光金、三商壽入榜。

ETF部分，00940、00981A、00919、0050、00982A、00632R、009813、00637L、00753L、00665L等，價量齊揚。

本周市場關注焦點，包括科技巨頭Google、微軟、Meta、蘋果、Amazon等公布財報，以及聯準會利率決議結果是否會再降？隨著輝達 GTC 大會登場，黃仁勳宣布進軍量子計算，砸10億美元入股諾基亞（Nokia），諾基亞股價大漲 21％。

根據統計，台股站上2萬8千點，ETF表現紅通通，68檔原型台股ETF表現，以主動群益台灣強棒ETF(00982A)單日上漲2.49%表現居冠；成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名，包括群益台灣強棒ETF(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、群益半導體收益(00927)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動野村台灣50(00985A)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)、保德信市值動能50(009803)、中信關鍵半導體(00891)都上榜。

整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔，再以團隊績效來看，群益投信旗下台股ETF有三檔上榜表現最佳，富邦也有兩檔上榜。

